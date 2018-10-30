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10 самых мистических мест Киева: подземная тюрьма, заброшенная психбольница и не только

Lite » Досуг 30.10.2018 - 17:19
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Киевлянам рассказали, куда можно отправиться на Хэллоуин 2018 за острыми ощущениями

В преддверии Хэллоуина 2018, который уже на носу, любопытных экстремалов все больше и больше интересуют разнообразные мистические места столицы Украины. По такому случаю известный экстрасенс Каин Крамер назвал 10 самых необычных и мистических мест Киева, которые пропитаны духами. 

В список, опубликованный на сайте СТБ, вошли секретная тюрьма НКВД, которая находится на территории старинной Киевской крепости, психиатрическая лечебница в Кирилловском гаю, усадьба Акима Сулимы на Лютеранской.

Кроме того, в топ от Крамера вошла знаменитая "Зеленка", где регулярно проводит свои "сходки" неформальная молодежь.

10 самых мистических мест Киева: подземная тюрьма, заброшенная психбольница и не только

Зеленый театр в Киеве (фото: facebook.com/greentheatre.kiev)

Топ-10 самых мистических мест Киева:

  1. Подземная тюрьма НКВД
  2. Байково кладбище
  3. Тоннели под Днепром на Жуковом острове
  4. Замковая гора (Хоривица)
  5. Заброшенная психбольница
  6. Завод "Радикал" на Красноткацкой
  7. Лысая гора на Выдубичах
  8. Зеленый театр
  9. Сулимовка
  10. Косой капонир (Печерская крепость)

Видео: РБК-Украина

Напомним, что недавно известная экстрасенс Хелен Брайт рассказала украинцам о том, что нужно делать на Хэллоуин 2018. Также медиум поделилась своим мнением по поводу того, что нельзя делать в этот праздник.

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