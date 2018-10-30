10 самых мистических мест Киева: подземная тюрьма, заброшенная психбольница и не только

Киевлянам рассказали, куда можно отправиться на Хэллоуин 2018 за острыми ощущениями
В преддверии Хэллоуина 2018, который уже на носу, любопытных экстремалов все больше и больше интересуют разнообразные мистические места столицы Украины. По такому случаю известный экстрасенс Каин Крамер назвал 10 самых необычных и мистических мест Киева, которые пропитаны духами.
В список, опубликованный на сайте СТБ, вошли секретная тюрьма НКВД, которая находится на территории старинной Киевской крепости, психиатрическая лечебница в Кирилловском гаю, усадьба Акима Сулимы на Лютеранской.
Кроме того, в топ от Крамера вошла знаменитая "Зеленка", где регулярно проводит свои "сходки" неформальная молодежь.
Зеленый театр в Киеве (фото: facebook.com/greentheatre.kiev)
Топ-10 самых мистических мест Киева:
Видео: РБК-Украина
Напомним, что недавно известная экстрасенс Хелен Брайт рассказала украинцам о том, что нужно делать на Хэллоуин 2018. Также медиум поделилась своим мнением по поводу того, что нельзя делать в этот праздник.