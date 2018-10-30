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"Розумний" маршрут: у Києві з'явилися екскурсії з котиками

Lite » Дозвілля 30.10.2018 - 19:50
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Коти "розкажуть" про кожну пам'ятку на маршруті

У Києві на Андріївському узвозі з'явився новий туристичний маршрут з незвичайними екскурсоводами. Про це повідомили на сторінці Управління туризму і промоцій КМДА в соціальній мережі Facebook.

Відмітна риса нового "розумного" маршруту в тому, що по всьому шляху була змонтована спеціальна бруківка з QR-кодами із зображенням котів.

Якщо перейти за цим кодом, то можна знайти докладний опис різних локацій маршруту.

Маршрут називається "Стежка по Андріївському узвозу" і в нього входить 14 історичних об'єктів: Музей Однієї вулиці, мурал "Відродження", Київський академічний театр "Колесо", Будинок-музей М. Булгакова, Театр на Подолі, Замкова гора, житловий мікрорайон Воздвиженський, Замок Річарда, найстаріший збережений дерев'яний будинок Києва, Музей Івана Кавалерідзе, Алея художників, Андріївська церква, Старокиївська гора, Місто Володимира.

Також автори проекту пояснили, чому для покажчиків вибрали саме котів.

"Тому що перші коти оселилися на узвозі задовго до городян і навіть задовго до появи самої вулиці. І досі кіт залишається містичним провідником по древньому Києву. Як і належить представникам цього незалежного вигляду, він гуляє сам по собі, але завжди не проти показати допитливим мальовничі куточки свого міста", – пояснили автори нового маршруту.

&quot;Розумний&quot; маршрут: у Києві з'явилися екскурсії з котиками

Скріншот фото (facebook.com/kyivtourism)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що названі 10 містичних місць столиці, які можна відвідати на Хелловін.

А також писали про те, що киянам покажуть унікальний кінопроект "Машина часу".

Відео: РБК-Україна

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