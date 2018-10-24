Как необычно и ярко украсить свою комнату к Хэллоуину: топ-7 идей

Украшение к Хэллоуину (коллаж РБК-Украина)

Lite собрал идеи, как украсить комнату на самый страшный и веселый праздник в году

Хэллоуин не обязательно должен нагонять ужас, это отличный повод повеселиться. Lite собрал прекрасные идеи для оформления своей комнаты к Хэллоуину.

Идея 1: Светильник Джека

Тыква является главным атрибутом Хэллоуина. Для этой поделки понадобится тыква, маркер, острый нож и свечи.

Сначала нужно протереть тыкву от пыли. Можно обработать ее спиртом для лучшего нанесения маркера.

Срежьте верхушку тыквы и выньте мякоть с семенами.

На поверхности тыквы нарисуйте рожицу Джека.

Ножом вырежьте по контуру мордочку.

Зажгите несколько свечей и поместите в тыкву.

Можно украсить шляпой Джека.

Идея 2: Мини-тыква из мандарина

Если вы не хотите брать большую тыкву и заставлять ею полстола, можно сделать маленькую мандариновую "тыква".

Для этого понадобятся: мандарин, фломастер, нож и свеча.

Аккуратно делаем надрез на мандарине и извлекаем из него все содержимое, оставляя только кожуру.

На противоположной стороне от надреза рисуем мордочку и вырезаем по контуру.

Внутрь "тыквы" ставим свечу, предварительно поджигая ее.

Идея 3: Паутина из нитей

Для удачного плетения паутины лучше делать ее на плоской поверхности, это может быть пол или стол.

Шесть одинаковых отрезков нити накладываем крест-накрест, делая якобы "снежинку". Посередине закрепляем скотчем едва оставляя свободное место, чтобы снизу можно было провести клубок.

После берем клубок и плетем "сети" вокруг нашей "снежинки". Привязываем к середины основания одной нити и заводим клубок за каждую нить основы, при этом чередуя: вокруг одной нити связываем узелок, а другой обматываем. Это позволит сделать паутину более ровной.

На последнем ряду привязываем все узелками для того, чтобы паутина не разлезлась.

Осторожно открепляем паутину от стола и несем к месту, где будем развешивать.

Паука можно вырезать из цветной бумаги, или сделать из пряжи.

Идея 4: Паук из пряжи

Паук делается достаточно быстро и не требует больших затрат материала. Для изделия понадобятся: пряжа, клей-карандаш, небольшой кусок картона, фломастеры, ножницы и проволока.

Сначала нужно сделать тело паука. Для этого надо взять прямоугольный кусок картона и сделать разрезы по бокам, засунув шерстяную нить в надрезы.

Сверху намотайте пряжу. Затем снимите нить из картона и завяжите комок.

Аккуратно вытащите картон, переверните моток и обвяжите ниткой с обратной стороны.

После этого аккуратно разрежьте нити, не задев скрепляющую нить.

Затем нужно сделать лапки для паучка. Отрежьте 4 куска проволоки, закрепив их концы. Так нам будет проще закрепить наматываемую нитку.

Для более надежного крепления нити на проволоке предварительно смажьте ее клеем-карандаш и намотайте круговыми движениями. Середину проволоки можно плотно не заматывать, это сэкономит ваше время.

Предпоследним этапом будет создание вида паучка. Вырезаем глаза и рот, можно сделать ему зубы или даже клыки.

В завершении соберем забавного паука. Просовываем лапки и сгибаем их для большего сходства с настоящими. Затем приклеиваем вырезанную мордочку паучка.

Идея 5: Призрак из марли

Для произведения этой поделки понадобятся: круглый предмет (это может быть пластмассовый мячик, воздушный шарик или яйцо), стакан, марля, жидкий крахмал (можете его купить или сделать самостоятельно) и ножницы.

Поместите круглый предмет в вазу, которая будет служить основой. Предмет не должен соскальзывать. Если возникают проблемы, вы всегда можете укрепить основу скотчем.

Когда основа призраки готова, начинайте нарезать марлю. Размер марли выбирайте отталкиваясь от размера приведения. Разрежьте марлю пополам.

Застелите рабочую поверхность. Посередине поставьте рабочую форму для будущего привидения. Один кусок марли сложите пополам, после накройте ее прежнюю форму.

Разложите марлю снизу для придания формы привидению.

После придания нужной формы, возьмите спрей-крахмал и распылите по всему призраку чтобы полностью пропитать его. По мере того, как марля высыхает, проверяем отверждения фигуры. Если марля не затвердела, добавьте еще распылителя.

Когда призрак затвердел, выньте форму из-под марли. Для придания эмоций призрака, добавьте ему глаза и рот. Можно сделать лицо с помощью маркера или вырезать из черной бумаги.

Идея 6: Выпирают ноги

Воплотить такую американскую традицию можно с помощью колготок, набитых ватой.

Возьмите пестрые колготы и наполните их ватой, наденьте их в яркие остроносые туфли. Положите их возле стены или засуньте в вазу с хворостом.

Идея 7: Кровавый апельсин

В апельсиновый сок добавьте из шприца самодельный малиновый сироп. Можете сверху украсить мармеладными червяками или глазами.

Пусть эти идеи помогут создать атмосферу праздника устрашающей, а настроение радостным.

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