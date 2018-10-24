Як незвичайно та яскраво прикрасити свою кімнату до Хелловіну: топ-7 ідей

Прикраса до Хелловіну (колаж РБК-Україна)

Lite зібрав ідеї, як прикрасити кімнату на саме страхітливе і веселе свято в році

Хелловін не обов'язково повинен наганяти жах, це відмінний привід повеселитися. Lite зібрав прекрасні ідеї для оформлення своєї кімнати до Хелловіну.

Ідея 1: Світильник Джека

Гарбуз є найголовнішим атрибутом Хелловіна. Для цієї вироби знадобиться гарбуз, маркер, гострий ніж і свічки.

Спочатку потрібно протерти гарбуз від пилу. Можна обробити його спиртом для кращого нанесення маркера.

Зріжте верхівку гарбуза і вийміть м'якоть з насінням.

На поверхні гарбуза намалюйте пику Джека.

Ножем виріжте по контуру мордочку.

Запаліть кілька свічок і помістіть в гарбуз.

Можна прикрасити Джека капелюхом.

Ідея 2: Міні-гарбуз з мандарина

Якщо ви не хочете брати великий гарбуз і заповнювати їм півстола, можна зробити маленький мандариновий "гарбуз".

Для цього знадобляться: мандарин, фломастер, ніж та свічка.

Акуратно робимо надріз на мандарині і витягаємо з нього вміст, залишаючи тільки шкірку.

На протилежній стороні від надрізу малюємо мордочку і вирізаємо по контуру.

Всередину "гарбуза" ставимо свічку, попередньо її підпалюючи.

Ідея 3: Павутина з ниток

Для вдалого плетіння павутини краще робити її на плоскій поверхні, це може бути підлога або стіл.

Шість однакових відрізків нитки накладаємо хрест-навхрест, роблячи нібито "сніжинку". Посередині закріплюємо скотчем ледь залишаючи вільне місце, щоб знизу можна було провести клубок.

Після беремо клубок і плетемо "мережі" навколо нашої "сніжинки". Прив'язуємо до середини підстави однієї нитки і заводимо клубок за кожну нитку основи, при цьому чергуючи: навколо однієї нитки зав'язуємо вузлик, а іншу обмотуємо. Це дозволить зробити павутину більш рівною.

На останньому ряду прив'язуємо все вузликами для того, щоб павутина не розлізлася.

Обережно открепляем павутину від столу і несемо до місця, де будемо розвішувати.

Павука можна вирізати з кольорового паперу, або зробити з пряжі.

Ідея 4: Павук з пряжі

Павук робиться досить швидко і не вимагає великих витрат матеріалу. Для вироби знадобляться: пряжа, клей-олівець, невеликий шматок картону, фломастери, ножиці і дріт.

Спочатку потрібно зробити тіло павука. Для цього треба взяти прямокутний шматок картону і зробити розрізи по боках, засунувши вовняну нитку в надрізи.

Зверху намотайте пряжу. Потім зніміть нитку з картону і зав'яжіть комок.

Акуратно витягніть картон, переверніть моток і обв'яжіть ниткою із зворотного боку.

Після цього акуратно розріжте нитки, не зачепивши скріпляючу нитку.

Потім потрібно зробити лапки для павучка. Відріжте 4 шматка дроту, закріпивши їх кінці. Так нам буде простіше закріпити намотувану нитку.

Для більш надійного кріплення нитки на дроті попередньо змастіть її клеєм-олівець і намотайте круговими рухами. Середину дроту можна щільно не замотувати, це заощадить ваш час.

Передостаннім етапом буде створення вигляду павучка. Вирізаємо очі і рот, можна зробити йому зуби або навіть ікла.

У завершенні зберемо потішного павука. Просовуємо лапки і згинаємо їх для більшої схожості зі справжніми. Потім приклеюємо вирізану мордочку павучка.

Ідея 5: Привид з марлі

Для створення цієї поробки знадобляться: круглий предмет (це може бути пластмасовий м'ячик, повітряна кулька або яйце), стакан, марля, рідкий крохмаль (можете його купити або зробити самостійно) і ножиці.

Помістіть круглий предмет у вазу, яка буде служити основою. Предмет не повинен зісковзувати. Якщо виникають проблеми, ви завжди можете зміцнити основу скотчем.

Коли основа привиди готова, починайте нарізати марлю. Розмір марлі вибирайте відштовхуючись від розміру привида. Розріжте марлю навпіл.

Застеліть робочу поверхню. Посередині поставте робочу форму для майбутнього привида. Один шматок марлі складіть навпіл, після накрийте її попередню форму.

Розкладіть марлю знизу для додання форми привидові.

Після надання потрібної форми, візьміть спрей-крохмаль і розпиліть по всьому примарі щоб повністю просочити його. По мірі того, як марля висихає, перевіряємо затвердіння фігури. Якщо марля не затверділа, додайте ще розпилювача.

Коли привид затвердів, вийміть форму з-під марлі. Для додання емоцій привиду, додайте йому очі і рот. Можна зробити обличчя за допомогою маркера або вирізати з чорного паперу.

Ідея 6: Випирають ноги

Втілити таку американську традицію можна з допомогою колготок, набиті ватою.

Візьміть строкаті колготи і наповніть їх ватою, взуйте їх у яскраві гостроносі туфлі. Покладіть їх біля стіни або засуньте в вазу з хмизом.

Ідея 7: Кривавий апельсин

В апельсиновий сік додайте зі шприца саморобний малиновий сироп. Можете зверху прикрасити мармеладними черв'яками або очима.

Нехай ці ідеї допоможуть створити атмосферу свята страхітливою, а настрій радісним.

Раніше ми публікували добірку найоригінальніших костюмів на Хеловін 2018.