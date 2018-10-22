Английские музыканты Mount Kimbie и The Bug отпразднуют Хэллоуин в Киеве

Иллюстративное фото (пресс-служба проекта)

Киевлян приглашеют на хэллоуинскую вечеринку в кинопавильоне

Хэллоуин 2018 будут отмечать во всем мире. И наша страна - не исключение. В честь этого праздника киевлянам и гостям столицы предлагают "оторваться" с резидентами Warp Records и Ninja Tune на большой вечеринке.

Посетителей будут развлекать английские артисты.

Первый - электронный дуэт Mount Kimbie. В их музыке удачно скомбинированы элементы R&B, хип-хопа и даже госпела, что успели отметить мировые медиа: от Resident Advisor и Mixmag до Pitchfork и The Guardian.

Видео: YouTube/MountKimbieVEVO

Второй - мистификатор и мастер перевоплощений, который представил миру не только дарк-даб, но и такие жанры, как джазкор и индастриал хип-хоп The Bug. Компанию ему составит удивительная вокалистка Miss Red.

Видео: YouTube/Ninja Tune

"Путь через темный бульвар Вацлава Гавела ведет прямо к кинопавильону. Из него звучит музыка, тучи сгущаются и ты понимаешь, что вечеринка уже началась. Пропустить это место невозможно - каждый сантиметр локации продуман: от леденящих душу декораций на улице до качелей внутри павильона и проекций на кровавом баре. Не забудь костюм, а с гримом тебе бесплатно помогут уже на месте... Доверься музыке и сделай шаг навстречу тьме. Танцуй, смотри хорроры и много фотографируй, потому что этот Хэллоуин ты запомнишь навсегда", - говорят организаторы вечеринки.

Больше информации о хэллоуинской вечеринке в кинопавильоне, которая состоится 2 ноября, можно узнать по ссылке.

Кстати, один из лидеров студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, как его семья готовится к Хэллоуину.