Stone Sour в Киев: топ-5 лучших песен группы

Stone Sour (фото: пресс-служба группы)

Украинским фанатам музыканты представят новый альбом, дополнив программу лучшими хитами из предыдущих релизов

18 ноября в Украине впервые выступят американские рокеры Stone Sour. Кори Тейлор и его команда дадут концерт в киевском клубе Stereo Plaza в рамках европейского тура в поддержку своего шестого альбома "Hydrograd".

Выступление коллектива в столице - настоящий праздник для любителей тяжелого рока. Узнать же группу Stone Sour поближе поможет наша подборка пяти наимощнейший хитов группы.

Bother

Изначально "Bother" планировалось выпустить, как сольный трек Кори Тейлора. Музыкант написал песню прямо в машине, по пути домой в штат Айова. Но позднее Кори решил не размениваться и записать трек с группой, так композиция попала на дебютный альбом Stone Sour и в саундтреки первой части фильма "Человек-паук".

Видео: YouTube/Stone Sour

30/30-150

Перед тем, как выпустить свою вторую пластинку "Come What(ever) May", Stone Sour представили трек "30/30-150". С этой песней бэнд попал в номинацию американской музыкальной премии Grammy 2007 в категории "лучшее метал-исполнение", однако победа досталась группе Slayer. По словам Кори Тейлора, названием песни послужил размер его джинсов (30/30) и веса (150 фунтов, то есть - 68 кг).

Видео: YouTube/Stone Sour

Mission Statement

Вышедшая летом 2010 года "Mission Statement" три дня находилась в бесплатном доступе на iTunes в рамках премьеры, а после вошла в треклист третьего альбома группы "Audio Secrecy". Некоторое время песня открывала все концерты группы. Кто знает, быть может с нее музыканты начнут и свое выступление в Киеве?

Видео: YouTube/Stone Sour

Gone Sovereign/Absolute Zero

"Gone Sovereign/Absolute Zero" - двойной сингл, повествующий о разносторонности четвертого студийного альбома Stone Sour "House of Gold & Bones - Part 1". В этой работе музыкантам удалось совместить все то, что присуще их творчеству - надрывной голос вокалиста и мелодичные, но в тоже время агрессивные гитарные риффы.

Видео: YouTube/Stone Sour

St. Marie

Трек из альбома "Hydrograd" - шестого и пока что последнего релиза группы. Именно с ним музыканты собираются посетить Киев в рамках своего тура. "St. Marie" отличается от того, что зачастую выпускают Stone Sour - вместо скрима и разрывающих гитар, в этой песне вы услышите тихую и даже немного слащавую акустику и хриплый вокал Кори.

Видео: YouTube/Stone Sour

Напомним, что в Киеве группа Кори Тейлора будет распивать водку и сидр, а закусывать рокеры будут бананами, овощной нарезкой, вяленой говядиной, орехами, изюмом, и медовыми кукурузными хлопьями.