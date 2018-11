Stone Sour в Київ: топ-5 кращих пісень групи

Stone Sour (фото: прес-служба групи)

Українським фанатам музиканти презентують новий альбом, доповнивши програму кращими хітами з попередніх релізів

18 листопада в Україні вперше виступлять американські рокери Stone Sour. Корі Тейлор і його команда дадуть концерт у київському клубі Stereo Plaza у рамках європейського туру на підтримку свого четвертого альбому "Hydrograd".

Виступ колективу в столиці - справжнє свято для любителів важкого року. Пізнати ж групу Stone Sour ближче допоможе наша добірка п'яти найпотужніший хітів групи.

Bother

Спочатку "Bother" планувалося випустити, як сольний трек Корі Тейлора. Музикант написав пісню прямо в машині, по дорозі додому в штат Айова. Але пізніше Корі вирішив не розмінюватися і записати трек з групою, так композиція потрапила на дебютний альбом Stone Sour і в саундтреки першої частини фільму "Людина-павук".

Відео: YouTube/Stone Sour

30/30-150

Перед тим, як випустити свою другу платівку "Come What(ever) May", Stone Sour представили трек "30/30-150". З цією піснею бенд потрапив у номінацію американської музичної премії Grammy 2007 в категорії "краще метал-виконання", однак перемога дісталася групі Slayer. За словами Корі Тейлора, назвою пісні послужив розмір його джинсів (30/30) і вага (150 фунтів, тобто - 68 кг).

Відео: YouTube/Stone Sour

Mission Statement

"Mission Statement", яка вийшла влітку 2010 року, три дні перебувала в безкоштовному доступі на iTunes в рамках прем'єри, а після того увійшла в треклист третього альбому групи "Audio Secrecy". Деякий час пісня відкривала всі концерти групи. Хто знає, може з неї музиканти і почнуть свій виступ у Києві?

Відео: YouTube/Stone Sour

Gone Sovereign/Absolute Zero

"Gone Sovereign/Absolute Zero" - подвійний сингл, що оповідає про різнобічності четвертого студійного альбому Stone Sour "House of Gold & Bones - Part 1". У цій роботі музикантам вдалося поєднати все те, що притаманне їхній творчості - надривний голос вокаліста і мелодійні, але в теж час агресивні гітарні рифи.

Відео: YouTube/Stone Sour

St. Marie

Трек з альбому "Hydrograd" - шостого і поки що останнього релізу групи. Саме з ним музиканти збираються відвідати Київ у рамках свого туру. "St. Marie" відрізняється від того, що часто випускають Stone Sour - замість скріма і розриваючих гітар, в цій пісні ви почуєте тиху і навіть трохи солодку акустику і хрипкий вокал Корі.

Відео: YouTube/Stone Sour

Нагадаємо, що в Києві група Корі Тейлора буде розпивати горілку і сидр, а закушувати рокери будуть бананами, овочевою нарізкою, в'яленою яловичиною, горіхами, родзинками, і медовими кукурудзяними пластівцями.