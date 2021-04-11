UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно о последних днях жизни принца Филиппа

Автор: Анна Киселева

9 апреля в Виндзоре в собственной постели скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Последние дни он пытался держаться и быть независимым. Когда герцог чувствовал себя хорошо, он старался ходить самостоятельно, без использования инвалидного кресла.

Как протекали последние дни жизни 99-летнего принца Филиппа рассказывает Daily Mail.

По данным биографа британской королевской семьи Ричарда Кейя, принц Филипп последние дни находился в своей спальне с видом на Восточную террасу Виндзорского замка. Большую часть дня принц Филипп спал. Несмотря на ухудшение здоровья королевская чета все еще могла проводить время друг с другом.

После выписки из больницы, после того, как принц пережил сложную операцию на сердце, в лучшие дни он старался быть самостоятельным. Герцог отказывался от инвалидного кресла в пользу самостоятельной ходьбы с использованием трости. Кроме этого, герцог много времени проводил за чтением, часто разговаривал со своим близкими и заявлял, что со всеми проблемами он справится сам.

"У него было только одно стремление: он был полон решимости не закончить свои дни в больнице. Когда он вернулся в Виндзор, он сказал, что не вернется ни в какую больницу", – рассказывал источник.

До этого мы писали, что Меган Маркл отказалась лететь на траурную церемонию погребения принца Филиппа. Причина, а также реакция Великобритании на такое решение – в нашей статье.

Мы также писали, что титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося 9 апреля супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа, автоматически перешли к его старшему сыну Чарльзу. Если он станет королем, то все титулы будут объединены с короной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины королевская семьяпринц Филипп
Читайте также
В Букингемском дворце назвали дату погребения принца Филиппа
Стало известно, отречется ли Елизавета II от престола после смерти мужа
Прогноз погоды