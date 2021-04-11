Стало известно о последних днях жизни принца Филиппа

9 апреля в Виндзоре в собственной постели скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Последние дни он пытался держаться и быть независимым. Когда герцог чувствовал себя хорошо, он старался ходить самостоятельно, без использования инвалидного кресла.

По данным биографа британской королевской семьи Ричарда Кейя, принц Филипп последние дни находился в своей спальне с видом на Восточную террасу Виндзорского замка. Большую часть дня принц Филипп спал. Несмотря на ухудшение здоровья королевская чета все еще могла проводить время друг с другом.

После выписки из больницы, после того, как принц пережил сложную операцию на сердце, в лучшие дни он старался быть самостоятельным. Герцог отказывался от инвалидного кресла в пользу самостоятельной ходьбы с использованием трости. Кроме этого, герцог много времени проводил за чтением, часто разговаривал со своим близкими и заявлял, что со всеми проблемами он справится сам.

"У него было только одно стремление: он был полон решимости не закончить свои дни в больнице. Когда он вернулся в Виндзор, он сказал, что не вернется ни в какую больницу", – рассказывал источник.