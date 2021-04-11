Стало відомо про останні дні життя принца Філіпа

9 квітня у Віндзорі у власному ліжку помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп. Останні дні він намагався триматися і бути незалежним. Коли герцог відчував себе добре, він намагався ходити самостійно, без використання інвалідного крісла.

За даними біографа британської королівської сім'ї Річарда Кейя, принц Філіп останні дні перебував у своїй спальні з видом на Східну терасу Віндзорського замку. Більшу частину дня принц Філіп спав. Попри погіршення здоров'я королівське подружжя все ще могла проводити час один з одним.

Після виписки з лікарні, після того, як принц пережив складну операцію на серці в кращі дні він намагався бути самостійним. Герцог відмовлявся від інвалідного крісла на користь самостійної ходьби з використанням тростини. Крім цього, герцог багато часу проводив за читанням, часто розмовляв зі своїми близькими та заявляв, що з усіма проблемами він впорається сам.

"У нього було тільки одне прагнення: він був сповнений рішучості не закінчити свої дні в лікарні. Коли він повернувся в Віндзор, він сказав, що не повернеться ні в яку лікарню", – розповіло джерело.