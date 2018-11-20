Як заощадити в Чорну п'ятницю: топ-5 лайфхаків

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Лайфхаки для вигідних покупок у Чорну п'ятницю 2018

Чорна п'ятниця в 2018 році випадає на 23 листопада. Як підготуватися до свята розпродажів і не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця - в добірці порад РБК-Lite.

Лайфхак # 1 Стратегія

Чорна п'ятниця - відмінна можливість заощадити і вигідно купити техніку, одяг і ще дуже великий асортимент товарів. Але щоб не розтратити всі гроші, варто заздалегідь продумати, що дійсно необхідно купити. Для цього складіть список бажаних покупок, порадьтеся з близькими. Товари в такому списку слід розмістити в порядку важливості.

Фото: Для вигідного шопінгу варто скласти список (pixabay.com/Leamsii)

До речі, в Чорну п'ятницю з великою знижкою можна придбати несезонний одяг. Наприклад, літнє взуття, сукні, легкі куртки і т.д. Якщо у вас є така необхідність, окрему позицію "на майбутнє" рекомендується відвести саме для таких речей.

Лайфхак # 2 Розвідка

Реклама Чорної п'ятниці практично у всіх магазинах стартує за кілька тижнів до розпродажу. Торгові мережі заманюють покупців знижками і акціями.

Після складання плану покупок вирушайте на розвідку цін. Дізнайтеся вартість бажаних категорій товарів до початку розпродажів, і які знижки на них плануються 23 листопада. Порівняйте ціни в декількох магазинах.

Фото: Перед Чорною п'ятницею потрібно пройтися по магазинах, довідатися про ціни і асортимент (pixabay.com/jarmoluk)

Лайфхак # 3 Планування

Наступним кроком для вигідних покупок у Чорну п'ятницю є планування бюджету. Чітко визначитеся з сумою, яку збираєтеся витратити. У день розпродажу не беріть з собою грошей більше встановленого ліміту, щоб не піддатися на хитрі маркетингові ходи. На банківській картці також можна встановити обмеження.

Фото: Спланований бюджет допоможе уникнути зайвих витрат (pixabay.com/Alterfines)

Лайфхак # 4 Правила шопінгу

Найбільший асортимент товарів в магазинах на Чорну п'ятницю буде в момент їх відкриття. Тому в магазин варто прийти заздалегідь. Наприклад, в США торгові центри відкриваються опівночі Чорної п'ятниці, а черги перед ними вишиковуються за кілька годин до старту розпродажів.

Робіть покупки швидко. Замислюючись і вибираючи в день знижок, можна залишитися без потрібного розміру або зовсім не встигнути купити товар. Уникнути цього допоможе заздалегідь складений список.

На шопінг краще вирушати з добре підготовленими напарниками. Розподіліть, хто і що повинен купити, і йдіть по різних відділах.

Фото: В Чорну п'ятницю покупки потрібно робити швидко (pixabay.com/StockSnap)

Лайфхак # 5 Покупки онлайн

Тим, хто збирається провести Чорну п'ятницю в онлайн-магазинах, також варто проаналізувати асортимент, ціни та знижки. Крім цього, заздалегідь потрібно ознайомитися з умовами оплати і доставки, якщо потрібна реєстрація - створити акаунт.

Перевагою покупок в мережі є не тільки відсутність черг, але також і можливість заздалегідь відкласти речі в "кошик". А коли стартує розпродаж - просто натиснути на кнопку "купити".

Фото: Онлайн-шопінг в Чорну п'ятницю (pixabay.com/StockSnap)

Для швидкого моніторингу знижок в Інтернеті перед Чорною п'ятницею скористайтеся сайтами-агрегаторами. На них представлені добірки українських і зарубіжних магазинів зі знижками для різних категорій товарів.

Повідомлення про розпродажі і промокодом для вигідних покупок можна знайти і в рекламних розсилках від онлайн-магазинів на e-mail.

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Відео: РБК-Україна