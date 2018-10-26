Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: топ-5 способов

Фото: Тыква на Хэллоуин (pixabay.com)

С давних времен люди верили, что тыква на Хэллоуин защищает от нечисти

Простые и креативные идеи по вырезанию тыквы на Хэллоуин 2018, как сделать тыкву на праздник своими руками, фото и видеоинструкции – в материале LITE.

Тыква на Хэллоуин: главный праздничный атрибут

Хэллоуин наступит уже совсем скоро, поэтому сейчас - самое время начать подготовку декора. День всех святых невозможно представить без тыквы. Светящийся плод со злобной ухмылкой стал главным символом праздника во всем мире.

Фото: Тыква на Хэллоуин (pixabay.com)

Тыква со свечой внутри устанавливалась кельтами на крыльце каждого дома, чтобы отпугнуть злых духов в праздник Самайн. Позже появилась легенда о пьянице Джеке, который обхитрил сатану, за что был обречен на скитания в темноте с огарком свечи (его Джек поместил внутрь тыквы, чтобы не обжечься).

В Америке тыквы и другие овощи выкладывали у дверей в честь праздника осеннего урожая. Откуда бы эта традиция ни появилась, в настоящее время светящаяся тыква – один из обязательных атрибутов Хэллоуина.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин 2018, и про самые необычные способы создания праздничных украшений расскажем далее.

Видео: как вырезать тыкву на Хэллоуин (Youtube/Pronwan)

Как сделать фонарь Джека

Для изготовления праздничного символа можно использовать, как круглые, так и овальные тыквы любого размера. Также понадобится большой нож для вырезания крупных элементов и нож с тонким острым лезвием для мелких деталей. Чтобы фонарь Джека простоял как можно дольше, его следует смазать изнутри растительным маслом.

Для изготовления мордочки обычно используют трафареты или придумывают рисунок самостоятельно. Традиционно "лицо" тыквы – это большие глаза и хитрая усмешка с оскалом, но можно вырезать паутину, привидений, кішку, мордочку любого животного.

Фото: тыквенные мордочки на Хэллоуин (скриншот YouTube/Hallmark Channel)

Также можно пользоваться металлическими формочками для печенья (после очистки от мякоти приложить формочку на тыкву и пробить отверстие кухонным молотком).

Для освещения в фонаре Джека устанавливают свечки, но очень оригинальный способ – поместить внутрь тыквы гирлянду.

Тыква-привидение

Для создания этого праздничного фонарика потребуется: тыква, картинка привидения, скотч, шило, нож. Заранее тыкву необходимо очистить от мякоти. Затем закрепить картинку с привидением при помощи скотча.

Фото: Инструкция по вырезанию тыквы (скриншот YouTube/Crafts With Ellen)

Шилом проделать отверстия по контуру изображения. По получившемуся трафарету ножом осторожно снять верхний слой кожицы. Когда рисунок будет готов, внутрь овоща вставить свечу и зажечь огонек.

Видео: вырезание тыквы-привидения на Хэллоуин (YouTube/Crafts With Ellen)

Забавная тыква на Хэллоуин

Чтобы сделать смешной фонарь-очкарик, кроме самой тыквы понадобится еще и морковка, желательно, длинная и кривая. Сначала ножом нужно вырезать классическую рожицу с круглым отверстием для носа, после чего вставить в него морковь, а на глаза надеть очки.

Фото: Тыква-очкарик (скриншот YouTube/Gali Craft)

Дракула-миньон из тыквы

Для такого необычного фонаря на Хэллоуин нужно использовать тыкву овальной формы.

Фото: Дракула-миньон из тыквы (скриншот YouTube/Трум Трум)

Плащ Дракулы, усы и волосы можно сделать из плотной ткани или картона черного цвета. Сначала на овощ нужно нанести рисунок миньона с помощью трафарета или просто от руки.

Фото: заготовка для тыквы-миньона (скриншот YouTube/Трум Трум)

Затем ножом или острой пилочкой снять верх кожицы тыквы, соблюдая границы изображения, вырезать рот с клыками, приклеить усы и волосы из полосок ткани. После чего обернуть тыкву тканью-плащом, в качестве воротника можно использовать лоскут белой марли.

Видео: Как оригинально вырезать тыкву на Хэллоуин в форме миньона (YouTube/Трум Трум)

Тыква на Хэллоуин акриловыми красками

Этот способ подойдет даже для самых маленьких, т.к. при изготовлении фонаря нож не потребуется. Маркером или карандашом необходимо нанести рисунок на тыкву, а затем просто раскрасить его акриловыми красками по контуру.

Фото: Тыква акриловыми красками (pixabay.com)

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Видео: РБК-Украина