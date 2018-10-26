Як зробити гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: топ-5 способів

Фото: Гарбуз на Хелловін (pixabay.com)

З давніх часів люди вірили, що гарбуз на Хеллоуїн захищає від нечисті

Прості і креативні ідеї з вирізання гарбуза на Хеллоуїн 2018, як зробити гарбуз на свято своїми руками, фото і відеоінструкції - в матеріалі LITE.

Гарбуз на Хеллоуїн: головний святковий атрибут

Хеллоуїн настане вже зовсім скоро, тому зараз - саме час почати підготовку декору. День всіх святих неможливо уявити без гарбуза. Овоч зі злісною усмішкою став головним символом свята у всьому світі.

Фото: Гарбуз на Хелловін (pixabay.com)

Гарбуз зі свічкою всередині встановлювався кельтами на подвір'ї кожного будинку, щоб відлякати злих духів у свято Самайн. Пізніше з'явилася легенда про п'яницю Джека, який перехитрив сатану, за що був приречений на поневіряння в темряві з недопалком свічки (його Джек помістив всередину гарбуза, щоб не обпектися).

В Америці гарбузи та інші овочі викладали у дверей на честь свята осіннього врожаю. Звідки б ця традиція не з'явилася, в даний час гарбуз - один з обов'язкових атрибутів Хеллоуїна.

Як вирізати гарбуз на Хелловін 2018, і про найбільш незвичайні способи створення святкових прикрас розповімо далі.

Відео: як вирізати гарбуз на Хелловін (Youtube / Pronwan)

Як зробити ліхтар Джека

Для виготовлення святкового символу можна використовувати, як круглі, так і овальні гарбузи будь-якого розміру. Також знадобиться великий ніж для вирізання великих елементів і ніж з тонким гострим лезом для дрібних деталей. Щоб ліхтар Джека простояв як можна довше, його слід змастити зсередини рослинним маслом.

Для виготовлення мордочки зазвичай використовують трафарети або придумують малюнок самостійно. Традиційно "лице" гарбуза - це великі очі і хитра посмішка з оскалом, але можна вирізати павутину, привидів, кішку, мордочку будь-якої тварини.

Фото: гарбузові мордочки на Хеллоуїн (скріншот YouTube / Hallmark Channel)

Також можна користуватися металевими формочками для печива (після очищення від м'якоті прикласти формочку на гарбуз і пробити отвір кухонним молотком).

Для освітлення в ліхтарі Джека встановлюють свічки, але дуже оригінальний спосіб - помістити всередину гарбуза гірлянду.

Гарбуз-привид

Для створення цього святкового ліхтарика потрібні: гарбуз, картинка привида, скотч, шило, ніж. Заздалегідь гарбуз необхідно очистити від м'якоті. Потім закріпити картинку з привидом за допомогою скотча.

Фото: Інструкція з вирізання гарбуза (скріншот YouTube / Crafts With Ellen)

Шилом виконати отвори по контуру зображення. За отриманим трафаретом ножем обережно зняти верхній шар шкірки. Коли малюнок буде готовий, всередину овоча вставити свічку і запалити вогник.

Відео: вирізання гарбуза-привида на Хеллоуїн (YouTube / Crafts With Ellen)

Забавний гарбуз на Хеллоуїн

Щоб зробити смішного ліхтаря-очкарика, крім самого гарбуза знадобиться ще і морквина, бажано, довга і крива. Спочатку ножем потрібно вирізати класичну пику з круглим отвором для носа, після чого вставити в нього моркву, а на очі надіти окуляри.

Фото: Гарбуз-очкарик (скріншот YouTube / Gali Craft)

Дракула-міньйон з гарбуза

Для такого незвичайного ліхтаря на Хеллоуїн потрібно використовувати гарбуз овальної форми.

Фото: Дракула-міньйон з гарбуза (скріншот YouTube / Трум Трум)

Плащ Дракули, вуса і волосся можна зробити з щільної тканини або картону чорного кольору. Спочатку на овоч потрібно нанести малюнок міньйону за допомогою трафарету або просто від руки.

Фото: заготівля для гарбуза-міньйона (скріншот YouTube / Трум Трум)

Потім ножем або гострою пилкою зняти верх шкірки гарбуза, дотримуючись межі ділянки, вирізати рот з іклами, приклеїти вуса і волосся зі смужок тканини. Після чого обернути гарбуз тканиною-плащем, для комірця можна використовувати шматок білої марлі.

Відео: Як оригінально вирізати гарбуз на Хелловін у формі міньйон (YouTube/Трум Трум)

Гарбуз на Хелловін акриловими фарбами

Цей спосіб підійде навіть для самих маленьких, тому що при виготовленні ліхтаря ніж не буде потрібен. Маркером або олівцем необхідно нанести малюнок на гарбуз, а потім просто розфарбувати його акриловими фарбами за контуром.

Фото: Гарбуз акриловими фарбами (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна