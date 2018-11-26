Різдвяний піст 2018: що категорично не можна робити

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Правила та головні заборони Різдвяного посту стосуються не тільки харчування, а й способу життя

Різдвяний піст 2018 у православних християн триватиме з 28 листопада по 6 січня. Цей період передбачає очищення тіла і душі перед світлим святом Різдва Христового. Тому існує кілька заборон і правил для тих, хто поститься.

Що не можна робити в Різдвяний піст 2018 - 2019

Дотримуватися Різдвяного посту не так складно, як Великоднього. Хоча він триває 40 днів, його правила не такі суворі. В меню допускається риба і морепродукти, саме тому пост також називають рибним. Але крім обмежень в їжі, не менш важливо дотримуватися заборон, що стосуються духовного життя.

Фото: Різдвяний піст з 28 листопада по 6 січня (pixabay.com/jill111)

Як дотримуватися Різдвяного посту: заборони в поведінці

Під час посту не можна лаятися, таїти образи і злитися. Заздрість, лихослів'я, плітки, осуд і смуток - гріхи, які не варто здійснювати в Різдвяний піст.

Краще віддати перевагу заспокійливим заняттям, ніж активним розважальним заходам, а також утриматися від спокус.

У Різдвяний піст не можна вінчатися - церква не проводить обряди з укладення шлюбу в цей період. Однак на хрещення дітей в пост заборони немає.

Фото: У Різдвяний піст не можна вінчатися (pixabay.com/ru/users/Takmeomeo)

Заборони в харчуванні в Різдвяний піст

На час Різдвяного посту з раціону потрібно виключити молочні та м'ясні продукти, горіхи, масла тваринного походження. Допускається риба і морепродукти, овочі, крупи, фрукти, зелень, пісний хліб. У певні дні дозволяється вживання вина.

Особливо суворо Різдвяного посту дотримуються церковнослужителі та монахи. Щопонеділка, в середу і п'ятницю - суха їжа. По вівторках і четвергах - гарячі страви з маслом. У суботу та неділю дозволяється риба. А починаючи з 20 грудня і до кінця поста, рибу і вино зовсім виключають з раціону.

Фото: У Різдвяний піст вживають рослинну їжу (pixabay.com)

У світському житті припустимі деякі послаблення. Рибні страви дозволяється вживати в усі дні, крім середи і п'ятниці. Келих вина можна випивати в вихідні та великі свята: ведення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).

У новорічну ніч харчування також має бути пісним, дозволяється випити келих вина.

Найсуворішим є останній день посту - 6 січня. До сходу першої вечірньої зорі слід зовсім утриматися від їжі, а потім їсти тільки пісні страви. З 7 січня вже можна починати їсти м'ясні та молочні продукти.

Варто пам'ятати, що з обережністю до дотримання посту варто відноситись у разі проблем зі здоров'ям. Також послаблення допускаються для вагітних і годуючих жінок, маленьких дітей, людей похилого віку.

Нагадаємо, стало відомо, вживання яких продуктів може спровокувати розвиток депресії.

Раніше ми також розповідали про найкорисніші овочі, і скільки порцій рослинної їжі потрібно вживати на день, щоб залишатися молодим і здоровим якомога довше.

Відео: РБК-Україна