Развлечения для всей семьи: в Киеве начнет работать "Зимова Країна на ВДНГ"

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Главным символом грандиозного действа станут соломенные "паучки"

8 декабря в Киеве на улице Академика Глушкова, 1 в четвертый раз начнет свою работу праздничный парк развлечений "Зимова Країна на ВДНГ".

В прошлом году за зиму ВДНГ принял более 530 тыс. гостей, что сделало его одной из самых популярных праздничных локаций страны. Это вдохновило руководство парка на решительные действия - в этом сезоне "Зимова Країна" не только вернется на ВДНГ, а и расширит границы, анонсируя новую концепцию и новые развлечения.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

"Традиции и их наследование - главная тема, которой мы будем придерживаться этой зимой на ВДНГ. В парке это будет заметно повсюду, ведь и его концепцию, и все зимние локации, что будут располагаться на территории "Зимової Країни на ВДНГ", наша команда разрабатывала, вдохновляясь историей и духом украинского Рождества. Главным символом станут соломенные "паучки" - обереги, которыми украинцы много веков украшали свои дома и которых дарили друг другу на праздники. Кроме того, что "паучки" станут основным элементом декора ВДНГ на зиму, во время праздничных мастер-классов современные семьи смогут возродить давнюю традицию их коллективного плетение из соломы", - рассказала арт-директор ВДНГ Марина Матросова.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Встречать гостей "Зимової Країни на ВДНГ" планируют фотозоной на входе в парк. Ее уникальность будет заключаться в том, что с какой стороны гости ВДНГ не подошли бы к цифрам Нового Года - 2019, они всегда будут складываться в правильном порядке. Традиционная праздничная иллюминация будет сиять на елках, колоннах павильонов и входных воротах, на катке и в зоне фудкорта. Зону посадки последнего оформят в украинском стиле. Над столиками здесь разместят большие еловые венки, украшенные гирляндами и традиционными лентами. Пустые фонтаны превратят в сказочный лес, который будет служить фотозоной.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

"В этом году мы снова расширили территорию развлечений, добавив на карту парка несколько новых интересных локаций. Главная цель, которую мы ставим перед собой - на ВДНГ одинаково интересно и весело должно быть всем: и маленьким, и взрослым. Именно поэтому почти каждую зону развлечений можно посетить всей семьей, ведь Новый год и Рождество - это традиционно семейные праздники. А мы мечтаем, чтобы для киевлян стало приятной традицией проводить свои выходные, каникулы или праздники всей семьей именно на ВДНГ", - отметил гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Среди новых развлекательных локаций, которые появятся на ВДНГ в этом году - городская резиденция всемирно известной фабрики елочных украшений "Клавдієво". Это фабрика была основана под Киевом еще в 1948 году. Сейчас это - крупнейший производитель новогодней продукции в Восточной Европе, который продолжает традиции мастерства изготовления стеклянных елочных игрушек. Здесь можно будет попробовать изготовить украшение своими руками, под наблюдением опытных стеклодувов и художников.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Еще одной интересной обновленной локацией станет уже известный гостям ВДНГ "Замок сказочных ледяных скульптур".

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Премьерой сезона станет новая новогодняя сказка от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского "Winterra. Легенда казкового краю".

Подготовил к Новогодним праздникам новые спектакли и обладатель Гран-при международных фестивалей и премии "Киевская Пектораль" Киевский театр марионеток. Здесь на спектакли ждут посетителей от 3 лет.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Уникальная экспозиция "Ледниковый период" перенесет гостей ВДНГ в прошлое на 10000 лет. Локация познакомит с самыми интересными жителями планеты, населявшими Землю в самом начале жизни.

А вот окунуться в будущее можно будет в магическом мире 3D проекций и голограмм в новом квест-павильоне "Дім інтерактивних пригод". Каждая его комната будет сочетать реквизит, звуковые эффекты, свет и игру настоящих актеров.

Из уже хорошо знакомых и любимых киевлянами и гостями города развлечений на зиму на ВДНГ вновь вернутся:

один из крупнейших в городе катков, который днем будет украшен традиционными разноцветными лентами, а ночью - сияющими гирляндами;

любимое развлечение детей и взрослых - тюбинговые горки "Драйвові гірки";

главный сказочный дом сезона - "Резиденція Діда Мороза";

праздничная ярмарка "Корпорация подарков";

тропическая ферма "Планета Бабочек";

"Страна роботов";

галерея 3D картин "Трик Арт";

веревочный парк на деревьях.

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Добавим, что "Зимова Країна на ВДНГ" будет работать до 10 марта. Вход на территорию парка - свободный.

Видео: РБК-Украина

Напомним, что в 2019 году впервые в истории в Украину приедет культовая группа Kiss.