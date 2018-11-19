Розваги для всієї сім'ї: у Києві почне працювати "Зимова Країна на ВДНГ"

Колаж РБК-Україна

Головним символом грандіозного дійства стануть солом'яні "павучки"

8 грудня в Києві на вулиці Академіка Глушкова, 1 в четверте почне свою роботу святковий парк розваг "Зимова Країна на ВДНГ".

Минулого року за зиму ВДНГ прийняв понад 530 тис. осіб, що зробило його однією з найпопулярніших святкових локацій країни. Це надихнуло керівництво парку на рішучі дії - у цьому сезоні "Зимова Країна" не тільки повернеться на ВДНГ, а й розширить межі, анонсуючи нову концепцію й нові розваги.

Ілюстративне фото (прес-служба)

"Традиції та їх дотримання - головна тема цьогорічного свята зими на ВДНГ. У парку це буде помітно всюди, адже і його концепцію, і усі зимові локації, що буде розташовано на території "Зимової Країни на ВДНГ", наша команда розробляла надихаючись історією та духом українського Різдва. Головним символом стануть солом’яні "павучки" - оберіги, якими українці багато століть прикрашали свої домівки та яких дарували один одному на свята. Крім того, що "павучки" стануть основним елементом декору ВДНГ на зиму, під час святкових майстер-класів сучасні родини зможуть відродити давню традицію їх колективного плетіння з соломи", - розповіла арт-директор ВДНГ Марина Матросова.

Ілюстративне фото (прес-служба)

Зустрічати гостей "Зимової Країни на ВДНГ" планують фотозоною на вході до парку. Її унікальність полягатиме в тому, що з якого боку гості ВДНГ не підійшли б до цифр Нового Року - 2019, вони завжди складатимуться у вірному порядку. Традиційна святкова ілюмінація сяятиме на ялинках, колонах павільйонів та вхідних воротах, на ковзанці та у зоні фудкорту. Зона посадки біля останнього буде прикрашена в українському стилі. Тут розмістять великі гостинні вінки, прикрашені гірляндами та українськими стрічками. А фонтани перетворяться на казковий ліс, який слугуватиме фотозонами.

Ілюстративне фото (прес-служба)

"Цього року ми знову розширили територію розваг, додавши на карту парку декілька нових цікавих локацій. Головна мета, яку ми ставили перед собою - на ВДНГ однаково цікаво та весело повинно бути усім: і малим, і дорослим. Саме тому майже кожну зону розваг можна відвідати усією родиною, адже Новий рік та Різдво - це традиційно сімейні свята. А ми мріємо, щоб для киян стало приємною традицією проводити свої вихідні, канікули або свята всією родиною саме на ВДНГ.", - зазначив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін.

Ілюстративне фото (прес-служба)

Серед нових розважальних локацій, що з’являться на ВДНГ цього року - міська резиденція всесвітньо відомої фабрики ялинкових прикрас "Клавдієво". Цю фабрику було засновано під Києвом ще в 1948 році. Зараз це - найбільший виробник новорічної продукції у Східній Європі, що продовжує традиції майстерності виготовлення скляних ялинкових іграшок. Тут можна буде спробувати виготовити прикрасу своїми руками, під наглядом досвідчених склодувів і художників.

Ілюстративне фото (прес-служба)

Ще однією цікавою оновленої локацією стане вже відомий гостям ВДНГ "Замок казкових крижаних скульптур".

Ілюстративне фото (прес-служба)

Прем'єрою сезону стане нова новорічна казка від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського "Winterra. Легенда казкового краю".

Підготував до Новорічних свят нові вистави і володар Гран-прі міжнародних фестивалів і премії "Київська Пектораль" Київський театр маріонеток. Тут на вистави чекають відвідувачів від 3 років.

Ілюстративне фото (прес-служба)

Унікальна експозиція "Льодовиковий період" перенесе гостей ВДНГ у минуле на 10 000 років. Локація познайомить з найбільшими та найцікавішими мешканцями планети, що населяли Землю на самому початку життя.

А от поринути у майбутнє можна буде у магічному світі 3D проекцій та голограм у новому квест-павільйоні "Дім інтерактивних пригод". Кожна його кімната буде поєднувати реквізит, звукові ефекти, світло та гру справжніх акторів.

З вже добре знайомих та улюблених киянами і гостями міста розваг на зиму на ВДНГ знов повернуться:

один з найбільших в місті катків, який вдень буде прикрашений традиційними різнокольоровими стрічками, а вночі - сяючими гірляндами;

улюблена розвага дітей і дорослих - тюбінгові гірки "Драйвові гірки";

головний казковий будинок сезону - "Резиденція Діда Мороза";

святковий ярмарок "Корпорація подарунків";

тропічна ферма "Планета Метеликів";

"Країна роботів";

галерея 3D картин "Трик Арт";

мотузковий парк на деревах

Ілюстративне фото (прес-служба)

Додамо, що "Зимова Країна на ВДНГ" працюватиме до 10 березня. Вхід на територію парку - вільний.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, що в 2019 році вперше в історії України приїде культовий гурт Kiss.