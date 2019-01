"Порвали у хлам": як Потап зустрів новий рік (фото + відео)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Олексій Потапенко влаштував "влажний пляжний двіж" на популярному курорті

Популярний український музикант і продюсер Потап, який не так давно спантеличив мережу дивним віршиком, показав, як зустрів 2019 рік.

Так, судячи з відео і фото, які Олексій Потапенко опублікував у своєму Instagram, він разом з іншими учасниками групи MOZGI влаштували "влажний пляжний двіж" на відомому єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх.

"Ми сьогодні співали на трьох мовах для самої інтернешнл аудиторії і розірвали в хлам. Спасибі всім. Все, тепер заслужений vacation. Thanks for everything, let's go further", - написав Потап на своїй сторінці.

MOZGI в Шарм-еш-Шейху (фото: instagram.com/realpotap)

Звичайно ж, виконавець виклав кілька відео з виступу в Taj Mahal.

Відео: instagram.com/realpotap

А ще Потап показав "новорічний шарм". Правда, на цьому фото самого Олексія немає. Але знімок вийшов дуже зворушливим.

"Новорічний шарм" (фото: instagram.com/realpotap)

Ну, а в своєму новорічному відеозверненні Потап подякував усім, хто ходить на його концерти, і закликав українців "намагатися бути хорошими".

"Адже бути г@вном так легко... А ви будьте хорошими людьми!" - сказав Олексій.

Новорічне звернення Потапа (відео: instagram.com/realpotap)

