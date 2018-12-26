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"Олег религию придумал": Потап озадачил сеть странным стишком

Lite » Звезды 26.12.2018 - 12:36
"Олег религию придумал": Потап озадачил сеть странным стишком
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Остается лишь гадать, что же продюсер имеет в виду

Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, поделился в сети загадочным стихом - судя по всему, собственного сочинения. Свое творение артист опубликовал в Instagram-аккаунте.

В нем идет речь о некоем Олеге, который придумал жестокую религию. Он также выложил фото, на котором позирует в шапке с названием своих подопечных "Мозги"  и странно искривив губы.

"олег религию придумал

и в ней не ближнего любить

а дальних ненавидеть надо

а ближних просто убивать", - написал Потап, сопроводив публикацию хештегом
#пирожки. 

&quot;Олег религию придумал&quot;: Потап озадачил сеть странным стишком

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Что именно имел в виду продюсер и кто такой Олег, пока остается загадкой.

"Какой милый. всегда нравится, когда ты в шапочках";

"Огонь, суть проста и ясна-всех убивать )))";

"Так кто не сделал домашнее задание?";

"Крутая шапка! Такую же хотим";

"Нафиг губы так делать", - делятся впечатлениями подписчики Потапа в комментариях.

&quot;Олег религию придумал&quot;: Потап озадачил сеть странным стишком

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап похвастался подарками от Святого Николая. 

Мы также писали о том, что Потап откровенно высказался о Насте Каменских.

А также сообщали, что Потап подшутил над своей коллегой Тиной Кароль, сделав пикантное фото с ее изображением.

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