"Олег религию придумал": Потап озадачил сеть странным стишком

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Остается лишь гадать, что же продюсер имеет в виду

Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, поделился в сети загадочным стихом - судя по всему, собственного сочинения. Свое творение артист опубликовал в Instagram-аккаунте.

В нем идет речь о некоем Олеге, который придумал жестокую религию. Он также выложил фото, на котором позирует в шапке с названием своих подопечных "Мозги" и странно искривив губы.

"олег религию придумал



и в ней не ближнего любить



а дальних ненавидеть надо



а ближних просто убивать", - написал Потап, сопроводив публикацию хештегом

#пирожки.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Что именно имел в виду продюсер и кто такой Олег, пока остается загадкой.

"Какой милый. всегда нравится, когда ты в шапочках";

"Огонь, суть проста и ясна-всех убивать )))";

"Так кто не сделал домашнее задание?";

"Крутая шапка! Такую же хотим";

"Нафиг губы так делать", - делятся впечатлениями подписчики Потапа в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап похвастался подарками от Святого Николая.

Мы также писали о том, что Потап откровенно высказался о Насте Каменских.

А также сообщали, что Потап подшутил над своей коллегой Тиной Кароль, сделав пикантное фото с ее изображением.