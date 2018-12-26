"Олег религию придумал": Потап озадачил сеть странным стишком

Остается лишь гадать, что же продюсер имеет в виду
Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, поделился в сети загадочным стихом - судя по всему, собственного сочинения. Свое творение артист опубликовал в Instagram-аккаунте.
В нем идет речь о некоем Олеге, который придумал жестокую религию. Он также выложил фото, на котором позирует в шапке с названием своих подопечных "Мозги" и странно искривив губы.
"олег религию придумал
и в ней не ближнего любить
а дальних ненавидеть надо
а ближних просто убивать", - написал Потап, сопроводив публикацию хештегом
#пирожки.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Что именно имел в виду продюсер и кто такой Олег, пока остается загадкой.
"Какой милый. всегда нравится, когда ты в шапочках";
"Огонь, суть проста и ясна-всех убивать )))";
"Так кто не сделал домашнее задание?";
"Крутая шапка! Такую же хотим";
"Нафиг губы так делать", - делятся впечатлениями подписчики Потапа в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, ранее Потап похвастался подарками от Святого Николая.
Мы также писали о том, что Потап откровенно высказался о Насте Каменских.
А также сообщали, что Потап подшутил над своей коллегой Тиной Кароль, сделав пикантное фото с ее изображением.