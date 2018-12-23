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"Я уже наигрался": Потап откровенно высказался про Каменских

Lite » Звезды 23.12.2018 - 18:43

Видео: Потап о Насте Каменских (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский шоумен, певец и продюсер Потап высказался о конкуренции с Настей Каменских. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Ты знаешь, все хотели бы, чтобы мы с Настей были соперниками. Но мы на таком уровне, что все достижения Насти – мои достижения, а все мои достижения – ее достижения. Я уже наигрался в эти игры, я выиграл все призы. Достаточно Потапа и Винника, потому что у меня вторая волна популярности, потому что теперь меня любят женщины в возрасте, ну и все другие", - сказал он.

&quot;Я уже наигрался&quot;: Потап откровенно высказался про Каменских

Скриншот

Более того, Потап рассказал, что его часто узнают на улицах.

"Меня встречают возле магазина и говорят: "Потап, мы вас так любим", - подчеркнул он.

&quot;Я уже наигрался&quot;: Потап откровенно высказался про Каменских

Скриншот

Ранее мы писали, что Потап подшутил над своей коллегой Тиной Кароль, сделав пикантное фото с ее изображением.

Певица не осталась в долгу. Тина Кароль оригинально ответила Потапу на его юморной ролик анонса девятого сезона шоу Голос країни, в котором рэпер трудится в спортзале под хит "Сдаться ты всегда успеешь".

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