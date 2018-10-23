У Києві виступить знаменитий мультиінструменталіст YOAV

YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)

Музикант приїде в українську столицю в рамках Multiverse Tour 2019

Легендраный співак і музикант-мультиінструменталіст YOAV повертається в Україну з презентацією нового альбому "Multiverse". 27 лютого артист відзначить десятиліття творчості на сцені столичного клубу Atlas.

Зазначимо, що реліз четвертого студійного альбому відбувся 7 вересня 2018 року, через 5 років після попереднього лонгплея "Blood Vine". У новій платівці YOAV експериментує зі стилем і звучанням, йде в альтернативний поп та електронний тріп-хоп.

"Blood Moon" - це перша пісня, яку я написав для альбому і остання, яку записав. Це міст між старим і новим звучанням. Вона про бажання і спокусу, про падіння з правильного шляху. Ти знаєш, що робиш неправильні речі, але продовжуєш. Все починалося, як музика в стилі гітари Роберта Джонсона. Я грав знову і знову, створюючи нові звуки і варіації. Це тривало протягом двох років, поки я не приїхав на Ібіцу. Коли ми записали альбом він набув звучання електронного тріп-хопу та ефірного хору. Вуду-електроніка", - говорить Йоав.

Відео: YouTube/Yoavmusic

Цікаво, що кожен свій альбом Йоав Садан записує в новій країні, що робить його "музикантом світу". "Multiverse" був написаний під час його подорожі по Азії і Європі.

Додамо, що стиль музики YOAV складно визначити: він змішує все - від кантрі і фольку до техно і інді. При цьому для створення музики він використовує тільки гітару, застосовуючи її як струнний, так і перкусійні і навіть духовий інструмент.

Відео: YouTube/Yoavmusic

Відзначимо, що в мережі досі обговорюють "вибуховий" концерт The HARDKISS у Палаці Спорту.

Відео: РБК-Україна