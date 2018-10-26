Проект "Машина часу": киянам покажуть кінохроніку міста (відео)

Відео: YouTube/Arthouse Traffic

26 жовтня у Києві стартує спеціальний проект Київського тижня критики "Машина часу". Так, на Майдані Незалежності, Контрактовій та Софійській площах вже встановлені екрани, на яких можна побачити, як виглядали ці місця у різні десятиріччя.

Відібрана у архівах хроніка охопить сторіччя київської історії - від Першої світової війни до 1990-х років. Глядачі зможуть побачити як визначні події, так і буденні сцени з життя міста: будівництво станцій метро, новорічні ялинки на площах, реконструкцію Гостинного двору на Подолі. На екранах з'являться видатні українці - Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко.

Відеохроніка надана Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного: сюжети відбирав історик-архівіст, редактор кінохроніки Микола Попелуха.

Скриншот

"Київський тиждень критики" - передусім міський фестиваль і для нас важливо показати цей зв'язок із містом. Ми хочемо показати єдиний історичний контекст - багато людей ходить вулицями Києва і слабо уявляють собі події, які відбувались тут двадцять, тридцять, сто років тому. Через це виникає споживацьке ставлення до міста. Ця хроніка має надихати глядачів на відповідальність перед містом, перед його історією. Зараз ми запускаємо пілотний варіант "Машини часу" - у наступні роки ми плануємо показувати більше матеріалу та розширити список локацій", - коментує проект директор Київського тижня критики та компанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов.

Проект "Машина часу" створений у рамках 2-го Київського тижня критики - кінофестивалю, який знайомить українських глядачів з найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. У 2018 році він проходить вдруге - з 26 жовтня по 1 листопада у кінотеатрі "Жовтень".

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Відео: РБК-Україна