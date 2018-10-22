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Англійські музиканти Mount Kimbie і The Bug святкуватимуть Хелловін у Києві

Lite » Дозвілля 22.10.2018 - 21:01
Ілюстративне фото (прес-служба проекту)
Ілюстративне фото (прес-служба проекту)

Киян приглашеют на хелловінську вечірку в кінопавільйоні

Хеллоуїн 2018 будуть відзначати у всьому світі. І наша країна - не виняток. В честь цього свята киянам і гостям столиці пропонують "відірватися" з резидентами Warp Records та Ninja Tune на великій вечірці.

Відвідувачів розважатимуть англійські артисти.

Перший - електронний дует Mount Kimbie. В їхній музиці вдало скомбіновані елементи R&B, хіп-хопу і навіть євангеліє, що встигли відзначити світові медіа: від Resident Advisor та Mixmag до Pitchfork і The Guardian.

Відео: YouTube/MountKimbieVEVO

Другий - містифікатор і майстер перевтілень, який представив світу не тільки дарк-даб, але і такі жанри, як джазкор і індастріал хіп-хоп The Bug. Компанію йому складе дивовижна вокалістка Miss Red.

Відео: YouTube/Ninja Tune

"Шлях через темний бульвар Вацлава Гавела веде прямо до кінопавільйону. З нього звучить музика, хмари згущаються і ти розумієш, що вечірка вже почалася. Пропустити це місце неможливо - кожен сантиметр локації продуманий: від моторошних декорацій на вулиці до гойдалок всередині павільйону і проекцій на кривавому барі. Не забудь костюм, а з гримом тобі безкоштовно допоможуть вже на місці... Довірся музиці і зроби крок назустріч темряві. Танцюй, дивись хоррори і багато фотографуй, тому що цей Хеллоуїн ти запам'ятаєш назавжди", - кажуть організатори вечірки.

Більше інформації про хелловінську вечірку в кінопавільйоні, яка відбудеться 2 листопада, можна дізнатися за посиланням.

До речі, один з лідерів студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, як його родина готується до Хелловіну.

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