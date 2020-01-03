Леся Никитюк засветила декольте на соблазнительном фото и устроила новогоднюю ревизию

Леся Никитюк с размахом отметила Новый год в одном из столичных клубов в кругу друзей. Леся выбрала для встречи Года белой метталической крысы белоснежный наряд под уже узнаваемым "брендом" "самашила" - топ с перьями и штаны-клеш по фигуре. Пока праздники продолжаются, Леди Ле не упускает возможности насладиться беззаботностью и весело провести время, а также балует поклонников свежими фото и видео в Instagram.

Так, ведущая показала весьма соблазнительный лук, который позволил подчеркнуть зону декольте. Она создала простой и одновременно пикантный образ, соединив майку с плотной чашкой телесного цвета бельевого стиля и черные джинсы, талию Леся подчеркнула поясом.

Она сидит на столе и поправляет роскошные локоны рукой. Макияж теледивы выполнен в спокойных нюдовых тонах и сделан с акцентом на глаза.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В "сториз" Леся показала свою вечернюю прогулку в центре Киева. Вместе с подругой Лилией она отправилась на Софиевскую площадь, где проходят гуляния и праздничные ярмарки. Также Леди Ле решила примерить на себя роль ревизора и заявила на камеру, что снимает спецсюжет "Ревизор. Ярмарки", после чего показала обилие разносолов на прилавках. "Ребят, тут очень все вкусно. Здесь все разогревают", - поделилась впечатлениями Леся.

Кроме того, ведущая решила сделать совместное фото с забавным огромным белым медведем, которого она назвала "дядей Рафика (собака теледивы – прим. ред.) из Лапландии".

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк похвасталась фотосетом в изысканных нарядах – она попросила поклонников помочь с выбором образа на праздники.