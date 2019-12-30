"Типочек, гопник и телочка": Педан "засветил" Притулу и Никитюк "на районе"

Сергей Притула и Леся Никитюк (instagram.com/siriy_ua)

Ведущие оторвались на веселой вечеринке

Леся Никитюк серьезно занимается подготовкой к встрече Нового Года. Она доверила важную миссию – выбор платья для главной ночи в году- подписчикам и ошеломила их роскошными варинатами для празничной вечеринки. Не обошлось и без традиционного корпоратива на работе. "Новый канал" устроил для сотрудников шумную тематическую пати, на которой встретились все звезды популярных шоу. Так, ведущий Александр Педан разместил в Instagram атмосферное фото с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой, которые находились в образах.

Вереринка "На районе" заставила звезд кардинально изменить стиль. Так, Сергей Притула стал "гопником" в вязаном свитере, кожаной куртке, кепке и туфлях. Александр Педан превратился в "типочка" в спортивном костюме и шапке. Правда, шоумен пожаловался, что окружающие не смогли по достоинству оценить его образ, посчитав "слишком гламурным".

Леся Никитюк превратилась в местную модницу прямиком из 80-х. Она сделала яркий макияж, волосы собрала в высокий хвост и надела спортивную куртку с цветными вставками и "леопардовым" принтом. Ведущая дополнила образ светлым кобмнезоном в обтяжку и длинной футболкой, которая выглядывала из-под куртки. Талию она выделила ярким тканевым поясом.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Тіпочєк, гопнік і тьолочка @siriy_ua @lesia_nikituk. Корпоратив Нового Каналу - це традиція! Пропри роки, гроші, декрети ми постійно збираємося! Цього разу нас 300-500 чоловік! Люблю всіх і пишаюся нашою сім‘єю! Вечірка "Нарайоні". PS мені Сергій Притула сказав, що я занадто гламурний", - пожаловался Александр.

Александр Педан, Сергей Притула и Леся Никитюк (instagram.com/pedanos)

Комментаторы под постом оценили образы любимых ведущих и задарили их комплиментами. Даже коллега тройцы Владимир Остапчук оставил одобрительные смайлы.

Леся тут сексі. Ой, а ви,ващще

Круті

Ви дуже кльові

Классные!

Бімба

Красавчики

Классные, люблю Вас

Ви просто круті

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк поделилась атмосферным праздничным фото под елкой и заявила, что с нетерпением ждет наступления праздников.