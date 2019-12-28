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Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором

Lite » Мода 28.12.2019 - 09:49
Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала варианты луков для новогодней вечеринки

Леся Никитюк развернула масштабную подготовку к Новому Году. Ведущая успела нарядить елку, сделать эффектную фотосессию у камина и сообщила, что не может дождаться наступления праздника. Теперь же Леди Ле занялась подбором эффектного наряда и попросила помощи у поклонников, ведь среди обилия роскошных вариантов легко можно растеряться. В Instagram она опубликовала несколько торжественных луков и устроила голосование.

На первом фото ведущая позирует в кружевном экстра-мини насыщенного салатового оттенка и ассиметричного кроя с оголенным плечом. На втором – в роскошном вечернем платье. Ассиметричный верх наряда состоит из черного корсета, подчеркнувшего бюст теледивы, и серебристого рукава на одно плечо, а нижняя часть представляет собой юбку в пол оттенка мелаллик с экстремальным разрезом. Кстати, ранее ведущая уже публиковала снимок в этом образе.

Еще один стильный вариант для новогодней вечеринки – блестящий комбинезон с эффектной линией декольте, который в точности повторяет стройные изгибы тела Леси. На четвертом снимке Леди Ле облачена в яркий комбинезон цвета фуксии с длинными рукавами. Выразительная деталь – оригинально оформленный верх и оголенные плечи. Все наряди Леси – это эксклюзивные варианты из ее любимой рубрики "самашила".

Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором

Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором

Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором

Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Выбери Лесе платье на Новый год и…. Просто помоги выбрать. 1,2,3,4?" - обратилась к поклонникам звезда.

Подписчики теледивы тут же ринулись ей на помощь и начали оставлять номер понравившегося лука в комментариях под снимками.

  • Во всех нарядах ты хороша
  • Все очень крутые, но на НГ больше всего подойдет 3
  • Второе понравилось, ты просто богиня
  • А нельзя все четыре? Ну очень уж во всех платьях вам красиво!
  • 1 Файно!

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк в трендовых леггинсах из кожи прогулялась по улицам Киева.

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Новости Украины Леся Никитюк
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