Ультра-мини и экстремальное декольте: Леся Никитюк поставила сеть перед сложным выбором

Ведущая показала варианты луков для новогодней вечеринки
Леся Никитюк развернула масштабную подготовку к Новому Году. Ведущая успела нарядить елку, сделать эффектную фотосессию у камина и сообщила, что не может дождаться наступления праздника. Теперь же Леди Ле занялась подбором эффектного наряда и попросила помощи у поклонников, ведь среди обилия роскошных вариантов легко можно растеряться. В Instagram она опубликовала несколько торжественных луков и устроила голосование.
На первом фото ведущая позирует в кружевном экстра-мини насыщенного салатового оттенка и ассиметричного кроя с оголенным плечом. На втором – в роскошном вечернем платье. Ассиметричный верх наряда состоит из черного корсета, подчеркнувшего бюст теледивы, и серебристого рукава на одно плечо, а нижняя часть представляет собой юбку в пол оттенка мелаллик с экстремальным разрезом. Кстати, ранее ведущая уже публиковала снимок в этом образе.
Еще один стильный вариант для новогодней вечеринки – блестящий комбинезон с эффектной линией декольте, который в точности повторяет стройные изгибы тела Леси. На четвертом снимке Леди Ле облачена в яркий комбинезон цвета фуксии с длинными рукавами. Выразительная деталь – оригинально оформленный верх и оголенные плечи. Все наряди Леси – это эксклюзивные варианты из ее любимой рубрики "самашила".
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Выбери Лесе платье на Новый год и…. Просто помоги выбрать. 1,2,3,4?" - обратилась к поклонникам звезда.
Подписчики теледивы тут же ринулись ей на помощь и начали оставлять номер понравившегося лука в комментариях под снимками.
Скриншот комментариев
Напомним, что Леся Никитюк в трендовых леггинсах из кожи прогулялась по улицам Киева.