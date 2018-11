ATLASный декабрь: куда пойти в Киеве в последний месяц зимы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мы собрали для вас мероприятия, которые обязательно надо посетить в декабре

Декабрь 2018 обещает быть насыщенным на культурные события. В частности, в последний месяц зимы в Киеве ожидается несколько интересных мероприятий, которые мы советуем вам посетить.

Тиль Линдеманн

1 декабря, клуб Аtlas (билеты)

В Киев приедет солист культовой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Он презентует проект Lindemann и провокационную поэтический сборник "Messer" собственного авторства.

Проект Lindemann был создан Тіллем Ліндеманном и шведским музыкантом Петером Тегтгреном (группы Hypocrisy и Pain) в январе 2015 года. Их первый альбом в стиле индастриал-метал вышел 23 июня под названием "Skills In Pills". Лейбл Warner Music сразу нарек его "самым беспощадным и крутым альбомом года", а сингл "Praise Abort" занял первые места в европейских чартах.

"Тінь Сонця"

2 декабря, клуб Аtlas (билеты)

Группа "Тінь Сонця" завершит свой тур в поддержку нового альбома "Зачарований світ" громким концертом в Киеве.

Новая пластинка существенно отличается от дискографии "Теней". Это первый лирический альбом за всю историю группы. Традиционно, его назвали отрывком одной из композиций. Участники группы также имеют другой проект "Зачарований світ". Его творчество отличается более романтичным звучанием. Несколько композиций "Зачарованого світу" вошли в новую пластинку "Тінь Сонця" и будут представлены на концерте.

Черный квадрат. "Никогда не звони мне, любимая!"

4 декабря, клуб Аtlas (билеты)

4 декабря "Черный квадрат" играет комедийную картину с многообещающим названием "Никогда не звони мне, любимая!".

Это комическая история о сексуально-любовных отношениях мужчины и женщины. На спектакле зрители получат ответы на вопросы: откуда возникает любовь, можно ли ее сохранить, как удержать мужчину и как стать идеальным любовником.

Постановка полна откровенностей, юмора и умных мыслей.

TOF

5 декабря, клуб Аtlas (билеты)

Украинский рэп и хип-хоп исполнитель TOF возвращается на сцену.

TOF уже дважды "прокачал" Atlas Weekend, а его клипы набирают миллионы просмотров на YouTube. В песнях исполнитель открыто и честно рассказывает о себе, личной жизни, отношениях и чувствах, о быте и повседневности, о том, что касается и волнует каждого современного парня или девушку.

KARNA

6 декабря, клуб Аtlas (билеты)

Украинская группа KARNA привезет в Киев мощную энергетику Карпат. Коллектив выступит в клубе 'Аtlas в рамках всеукраинского тура #Гуцулметалвкожнухату.

Группа KARNA существует уже более 20 лет и является основателем жанра "гуцул-металл". Кроме аутентичных прикарпатских красок в музыке, яркой чертой стало концертное изобретение KARNA под названием "Металл-Аркан", который сочетает традиционный карпатский танец "аркан" с элементами slam и circle pit.

Сейчас группа переживает новую волну популярности. Причиной этого является феноменальный успех клипа "Party на Прикарпатье", который также успели отметить лучшим видео-клипом 2017 года по версии Best Metal Act.

Видео: YouTube/KARNA КАРНА

Большой украинский Stand up. Battle of the sexes

7 декабря, клуб Аtlas (билеты)

Сезон батлов в Большом украинском стендапе продолжается. На этот раз борьба состоится между мужчинами и женщинами. Кто из них сильнее - смогут определить сами зрители.

За мужчин на сцене будут соревноваться Максим Коновал и Кирилл Мазур, за женщин – Анастасия Дерская и Наталья Гарипова.

Спектакль "Бред"

10 декабря, клуб Аtlas (билеты)

В Киеве играют признан миром спектакль-бестселлер "Бред".

Картина поставлена в жанре фарс-абсурд по мотивам пьесы Э. Ионеско "Бред вдвоем". Ее главный слоган: "Иногда за свое счастье приходится бороться не с миром, а с самим собой!". В ней рассказывается история двух некогда влюбленных с первого взгляда. Они прожили вместе 17 лет и сейчас их отношения переживают не лучшие времена. Но однажды стук в дверь полностью изменит их жизнь.

Эта постановка признана бестселлером и театральным событием года в Украине. Кроме того, постановка получила восторженные рецензии за культурный вклад в мировое искусство (FÜR DEN BEITRAG ZUR WELTKUNST) от немецких театральных критиков.

Cape Cod

12 декабря, клуб Аtlas (билеты)

Украинский исполнитель Cape Cod презентует свой новый альбом "Echoes".

В новую пластинку вошло 14 новых песен, среди которых коллаборации с вокалистами из США, Великобритании и Ирландии. Лейтмотивом альбома идеолог проекта Максим Сикаленко называет попытку выйти из бесконечного потока информационного шума, который нас окружает.

Cape Cod в 2016 году стал одним из главных открытий на украинской электронной сцене. Релиз получил номинации премий A Prize и Jägermeister Indie Awards и стал одним из лучших по версиям большинства украинских музыкальных изданий.

Melovin

13 декабря, клуб Аtlas (билеты)

Эпатажный Melovin сыграет масштабный концерт своего тура.

На столичном концерте финалист Евровидения 2018 представит новую концертную программу под аккомпанемент музыкантов, споет хорошо известные песни, а также новые, которые войдут в будущий альбом артиста "OCTOPUS".

"Вагоновожатые"

16 декабря, клуб Аtlas (билеты)

16 декабря состоится презентация нового альбома группы "Вагоновожатые".

Альбом "Референс" состоит из десяти треков, из которых лишь несколько звучали на концертах. В новых песнях группа отошла от "гаражного" рока в сторону электроники, мрачной, но энергичной IDM. Однако богатые смыслом тексты, которые читаются речитативом, остались неизменными. В программе концерта исполнители также подготовили сюрпризы и новый мерч.

Видео: YouTube/вагоновожатые

Черный квадрат. "Новогодний кекс"

18 декабря, клуб Аtlas (билеты)

Эта постановка могла бы называться и по-другому – "Секс до и после Нового года". Хотя зачем себя ограничивать? Может же быть и во время! Пусть в "Новогоднем кексе" будет все.

Безмолвное ожидание героев, их животная страсть, эротические фантазии, искрометный юмор, потребность в любви, бесконечная погоня за удовольствием, даже любовное хулиганство – все это в канун Нового года.

Традиционно от "Черного квадрата" зрители получат ответы на некоторые важные вопросы: кого вызвать, если на Новый год стало одиноко; что мужчин обычно интересует после секса; какой подарок просто необходимо сделать себе 31 декабря, чтобы весь следующий год получать удовольствие.

Черный квадрат. "Медовый месяц"

25 декабря, клуб Аtlas (билеты)

В основе постановки "Медовый месяц" – одноименная пьеса Габриэля Барилли. Это легкая комедия про любовь, понимание и коварство. История трех женщин, судьбу которых изменит встреча с одним и тем же мужчиной.

Напомним, недавно были названы новые хедлайнеры фестиваля Sziget 2019.

Видео: РБК-Украина