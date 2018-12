Куди піти у Києві: кращі заходи грудня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ми зібрали для вас концерти та вистави, які обов'язково треба відвідати в грудні

Грудень завжди сповнений вражень та яскравих емоцій - від першого снігу, новорічних свят та новорічного настрою. Будні зайняті підготовкою до свят, закупівлею подарунків і завершенням минулорічних справ. А для того, щоб і в останній місяць року відпочити від турбот, ми підготували добірку грудневих заходів на будь-який смак.

Rick Wakeman

5 грудня. Міжнародний центр культури і мистецтв (квитки)

Що може бути краще, ніж виступ неймовірного Ріка Вейкмена у супроводі симфонічного оркестру? Один з членів легендарної рок-групи Yes приїжджає до Києва, щоб презентувати свою нову програму Orchestral Rick. Yes були і залишаються одним з найбільш успішних і впливових проектів прогресивного року. В одних Штатах група розпродала більш як 13 мільйонів примірників своїх альбомів, і була відзначена премією Греммі за кращий інструментальне виступ у жанрі рок. А в 2017 році групу Yes, і Рік Вейкмен як її учасник, були офіційно визнані гідними місця в Залі слави рок-н-ролу.

Відео: YouTube/MyTicket

Freedom-Jazz: Ду-Ду-Ду

6 грудня. Caribbean Club (квитки)

Дамський бенд Freedom-Jazz готовий представити публіці абсолютно нове музичне шоу, далеке від щоденної суєти, але близьке люблячим серцям, з назвою, ніби звуки флейти, "Ду-Ду-Ду"! Це просте, але красиве звучання вкраде у вас міської суєти, щоб передати в обійми зелених просторів полів, але замість шуму природи, ваші вуха будуть пестити звуки інструментів, якими майстерно будуть керувати учасниці проекту!

ONUKA

7 грудня Stereo Plaza (квитки)

З тих пір, як ONUKA стала популярною далеко за межами України, значну частину часу група проводить у закордонних гастролях, підкоряючи європейську публіку і знайомлячи її з сучасною українською музикою. Але про Київ музиканти також не забувають. Саме тому не варто пропускати повернення Нати Жижченко і її команди з масштабним сольним шоу в Stereo Plaza! Адже, коли ми розповідаємо кому-то про сучасну популярну українську музику, то ми обов'язково згадуємо саме про ONUKA. Творчість цієї дівчина викликає мурашками, а її виступи викликають захоплення своєю масштабністю і глибиною звучання.

Відео: YouTube/ONUKA

Зимова Країна на ВДНГ

8-31 грудня. ВДНГ (вхід на територію парку - вільний)

Зимовий парк веселих розваг буде працювати на ВДНГ цієї зими вже в четвертий раз. У цьому сезоні територію парку оформлять у традиційному українському стилі, прикрасять різдвяними солом'яними оберегами "павучками" і представлять нові розваги. "Зимова Країна на ВДНГ" почне роботу вже 8 грудня і подивитися тут буде на що і маленьким, і дорослим. Серед анонсованих розваг: каток, гірки, резиденція Діда Мороза, тропічна ферма, Замок крижаних скульптур, нові зимові концерт-шоу і цілий павільйон новорічних іграшок від всесвітньо відомої фабрики "Клавдієве". До речі, в цьому році на ВДНГ ялинкові прикраси можна буде не тільки побачити, але й виготовити власноруч, щоб подарувати близьким і друзям.

Афіша

Дідьє Маруані та група SPACE

10 грудня. Національний палац мистецтв "Україна" (квитки)

Нове сценічне шоу в честь ювілею відомої французької групи включає в себе магічні спецефекти, лазерне шоу і особливе оформлення, що підкреслює космічну атмосферу того, що відбувається. Всього дві години з музикою Space і ви вже виявите себе в музичному подорож космічними просторами, причому не залишаючи стін палацу "Україна". На цих ностальгійних електронних мотиви виросло кілька поколінь і саме ними надихалася ціла школа талановитих діджеїв і композиторів. Лідер група Space Дідьє Маруані був одним з піонерів електронної музики, першопрохідцем, композиції якого досі дорівнюють багато музикантів.

Відео: YouTube/yalita76

ДахаБраха

12 грудня. Міжнародний центр культури і мистецтв (квитки)

Сьогодні ДахаБраха - один з головних українських колективів, популярний і улюблений слухачами не тільки в рідній країні, але і далеко за її межами. Вражаючий музичний перформанс, який розширює уявлення масового слухача про сучасну музику. У фіналі свого всеукраїнського туру група дасть ще один заключний концерт у Києві. Звичайно, він вартий того, щоб потрапити у список обов'язкових для відвідування.

Відео: YouTube/DakhaBrakha

Winterra. Легенда казкового краю

14 грудня. ВДНГ (квитки)

Нове зимове шоу увібрало в себе кращий досвід організаторів і творців "Вартових Мрій" і "Будинку Таємничих Пригод". "Winterra. Легенда казкового краю" несе в собі доброту і чарівність, видовищність і неймовірні спецефекти, яким може позаздрити навіть знаменитий Cirque du Soleil. Ця новорічна казка обіцяє стати однією з головних прем'єр зими, тому якщо ви з тих, хто хоче увійти в новий рік з по-справжньому казковим настроєм, рекомендуємо бронювати квитки заздалегідь.

Відео: YouTube/StarLight

вагоноводи

16 грудня. Atlas (квитки)

Електро-сети "вагоновожатых" пронизують похмурою пульсуючої вібрацією такої сили, що здається заповнюють собою весь простір концертного залу. Подібний ефект досягається завдяки колосальному досвіду кожного з учасників групи. Кожен новий реліз групи піднімає планку здібності "вагоновожатых" дивувати слухачів і не зупинятися на досягнутому ще вище.В середині грудня вони готові представити київській публіці свій новий студійний альбом "Референс", окремо варто відзначити, що це буде абсолютно нова концертна програма - лише пару треків з цього альбому звучали раніше на ексклюзивних live-виступах.

Відео: YouTube/вагоноводи

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

18 грудня. Палац Спорту (квитки)

Довгоочікуваний київський концерт групи, в рамках якого музиканти представлять свій останній на сьогодні альбом "Буду з тобою!", а також пісні з своїх ранніх пластинок. Концерт в Палаці Спорту стане наймасштабнішим за всю історію групи. Той, кого долають ліричні почуття, зможе добре посумувати під повільні мелодії, а той, хто шукає кохання, можливо знайти прямо на концерті.

Відео: YouTube/БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Аліна Орлова

20 грудня. Будинок Кіно (квитки)

Аліна Орлова не часто тішить своїх фанів живими виступами, зате кожен її концерт переповнений якоюсь надзвичайною магією. Швидше, ці виступи можна назвати музичними посиденьками разом з улюбленою виконавицею. Кожен раз вони схожі, швидше, на дружню зустріч, ніж на концерт, і навіть самі звичайні майданчика під час виступів Аліни купують неймовірну атмосферу затишку. На цей раз тендітна дівчина з Латвії приїде до нас не одна, а разом зі струнним квінтетом. Камерна обстановка концерту в цьому випадку тільки сприяє почуттю романтики та затишку, притаманних виконавиці, а незвичайна локація придбає нові відтінки, неочікувані раніше. Це ідеальний випадок для всіх закоханих, щоб насолодитися спільним дозвіллям, адже сама Аліна на сцені зіграє роль провідника чарівного і прекрасного в наш світ.

Відео: YouTube/Kaama Surptue

До речі, раніше ми писали про те, куди піти в Києві в останній місяць зими.

Відео: РБК-Україна