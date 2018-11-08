Киевский Театр на Подоле номинировали на престижную премию

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Отреставрированный Театр на Подоле номинирован на премию европейской архитектуры

Киевский театр на Подоле номинировали на европейскую архитектурную премию Миса Ван дер Роэ-2019. Об этом пишет Drozdov&partners в Facebook.

"Наш проект "Театр на Подоле" номинирован на одну и самых солидных европейских наград", - говорится в сообщении бюро.

Целью премии служит достижение понимания формирования и развития европейской среды, а также привлечение внимания к значительным вложениям в создание новых идей.

Премия Еврокомиссии и Фундации Людвига Миса Ван дер Роэ – это премия, которой отмечают лучшие современные архитектурные произведения в Европе с целью стимулировать поиск новых концепций и технологий. Эту премию получают также молодые архитекторы, только начинающие свою карьеру.

Театр на Подоле (фото: facebook.com/drozdov.partners)

Начиная с 1987 года премию вручают один раз в два года за лучший дом, возведенный на территории Европы. Церемония вручения проходит в конце мая в Барселоне внутри павильона Германии.

Отметим, что в 2017 году главную награду премии Миса ван дер Роэ и €60 тыс. получил дуэт архитектурных бюро NL Architects и XVW Architectuur из Нидерландов за восстановление жилых апартаментов, сформированных на окраине Амстердама в 1960-х годах и подлежащих сносу.

Ранее Театр на Подоле был вознагражден Ukrainian Urban Awards. Здание добилось успеха в номинации "Архитектура культурно-социальных объектов".

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Видео: РБК-Украина