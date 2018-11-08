Київський Театр на Подолі номінували на престижну премію

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Відреставрований Театр на Подолі номінований на премію європейської архітектури

Київський театр на Подолі номінували на європейську архітектурну премію Міса Ван дер Рое-2019. Про це пише Drozdov&partners Facebook.

"Наш проект "Театр на Подолі" номінований на одну і самих солідних європейських нагород", - йдеться в повідомленні бюро.

Метою премії служить досягнення розуміння формування й розвитку європейської середовища, а також привернення уваги до значних вкладень у створення нових ідей.

Премія Єврокомісії та Фундації Людвіга Міса Ван дер Рое – це премія, якою відзначають кращі сучасні архітектурні твори в Європі з метою стимулювати пошук нових концепцій і технологій. Цю премію отримують також молоді архітектори, що тільки починають свою кар'єру.

Театр на Подолі (фото: facebook.com/drozdov.partners)

Починаючи з 1987 року премію вручають раз на два роки за кращий будинок, зведений на території Європи. Церемонія вручення проходить в кінці травня в Барселоні всередині павільйону Німеччини.

Відзначимо, що в 2017 році головну нагороду премії Міса ван дер Рое та €60 тис. отримав дует архітектурних бюро NL Architects і XVW Architectuur з Нідерландів за відновлення житлових апартаментів, сформованих на околиці Амстердама в 1960-х роках і підлягають знесенню.

Раніше Театр на Подолі був винагороджений Ukrainian Urban Awards. Будівля доміглась успіху в номінації "Архітектура культурно-соціальних об'єктів".

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Відео: РБК-Україна