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Interpol у Києві: знамениті рокери вперше виступлять в Україні (відео)

Lite » Дозвілля 19.12.2018 - 22:10
Interpol у Києві: знамениті рокери вперше виступлять в Україні (відео)
Interpol (фото: прес-служба)

Ми зібрали для вас найкращі відеокліпи легендарних американських пост-панків

Американські пост-панки Interpol вперше виступлять в Києві з презентацією свого останнього альбому "Marauder". Концерт творців одного зі 100 кращих альбомів 2000-х за версією авторитетного журналу Rolling Stone (мова йде про "Turn On The Bright Lights") відбудеться 12 червня у столичному Зеленому театрі.

Якщо поглянути на це тріо, то ви помітите, що фронтмен Пол Бенкс, гітарист Деніел Кесслер і барабанщик Сем Фогаріно дійсно схожі на секретних агентів – на них ідеальні костюми, тонкі, рівні галстуки, до блиску натерті туфлі. І сонцезахисні окуляри, щоб цей самий блиск не засліпив.

"Ви зможете розповісти про свою прихильність до Interpol особисто й здатися їм з потрохами вже наступного літа. Тільки вдягніться пристойніше!" - жартують організатори концерту.

Ну, і тримайте топ-5 кращих кліпів Interpol, які не лишать вас байдужими!

If You Really Love Nothing

Відео: YouTube/Interpol

All The Rage Back Home

Відео: YouTube/Interpol

My Desire

Відео: YouTube/Interpol

Everything Is Wrong

Відео: YouTube/Interpol

Slow Hands

Відео: YouTube/Interpol

Нагадаємо, цього літа у Києві вже втретє пройде UPark Festival. Щоправда, цього року організатори вирішили відмовитися від стадіонного формату. Таким чином UPark стане ще ближчим до знаменитих європейських фестивалів. 

Також нещодавно були названі імена перших хедлайнерів грандіозного фестивалю Sziget.

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