Названі нові хедлайнери фестивалю Sziget 2019

Колаж РБК-Україна

Неземна співачка, рок-боги, інді-поп монстри, альтернативний електро-поп дует і DJ-вундеркінд приєднаються до Ed Sheeran в лайнапі найяскравышого фестивалю Європи - Sziget Festival вже цього літа

Один з найвідоміших фестивалів світу Sziget щорічно збирає на своїх сценах найпопулярніших артистів сучасності, 2019-й рік також не стане винятком. Імена перших хедлайнерів вражають і радують: раніше фестиваль анонсував участь одного з найпопулярніших артистів планети Ed Sheeran, а сьогодні до нього приєдналися гурти Florence + The Machine, Foo Fighters, Twenty One Pilots, The 1975 і Martin Garrix.

Foo Fighters - один з найвпливовіших гуртів музичної історії. Завдяки дискографії з величезною кількістю хітів, серед яких "Times Like These", "Best Of You", "Everlong", "Learn To Fly" і "The Pretender", їх шоу вже зараз можна назвати одним з головних серед безлічі надяскравих подій фестивалю.

Відео: YouTube/Foo Fighters

Florence + The Machine слава прийшла в 2009-му з дебютним альбомом "Lungs". У 2015 році чарівна вокалістка Florence Welch стала першим британським хедлайнером-жінкою на Glastonbury у цьому столітті. На Sziget Florence обіцяє привезти свій улюблений стан "Got The Love".

Відео: YouTube/florencemachine

Володарі Grammy Twenty One Pilots - перші альтернативні артисти, два сингли яких одночасно займали місця в топ-10 США. Одним з них стала пісня, яку ви напевно чули - "Heathens" - саундтрек до супергеройского екшну "Загін самогубців".

Відео: YouTube/twenty one pilots

Друзі дитинства The 1975 виросли разом для того, щоб стати одним з найуспішніших інді-поп-гуртів в Великобританії і за її межами, а також отримати свій Brit Awards в 2017-му році. З їх останнім альбомом, виданим в кінці листопада і тим, що заплановано до виходу в травні 2019-го, схоже, що The 1975 мають намір продовжити своє панування і далі - і в поп-стратосфері загалом, і на головній сцені Sziget зокрема.

Відео: YouTube/The 1975

У свої 22 роки Martin Garrix - один з найуспішніших діджеїв світу, а також наймолодший діджей номер один за версією Top 100 DJ Mag за всю історію премії. Потрапивши під софіти зі своїм головним хітом "Animals", Мартін практично відразу ж почав співпрацювати з великими артистами, створивши незліченну кількість хітів-лідерів чартів.

Відео: YouTube/Spinnin' Records

Також на сценах Острова Свободи в 2019 році можна буде почути Richard Ashcroft, Chvrches, Jungle, Kodaline, IDLES, Catfish & The Bottlemen, Superorganism, Frank Carter & The Rattlesnakes, Pale Waves, Maribou State, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Boy Pablo, Посилок, Yungblud, Alma, Tamino, Gang Of Youths, The Blaze. І це ще далеко не всі артисти, адже свої анонси Sziget планує продовжити і в 2019-му.

На додаток до вже заявлених хедлайнерів на різних сценах Sziget гостей Острова як завжди чекають: театр, кабаре, інсталяції та арт-перформанси.

Фестиваль Sziget пройде в цьому році в Будапешті з 7 по 13 серпня.

Раніше ми підготували 10 лайфхаків, отриманих на особистому досвіді - вони напевно стануть в нагоді на острові тим, хто в 2019-му відправиться на Sziget вперше.