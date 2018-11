Что делать в Киеве в ноябре: программа мероприятий

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Афиша мероприятий ноября 2018, фестивали, концерты и другие развлечения в Киеве

Культурная программа ноября не оставит времени для осенней хандры и грусти. Куда пойти в Киеве всей семьей и как отвлечься от рабочих будней - в материале РБК-Lite.

Фестиваль "Ulichnaya eda. Квартирник": 3-4 ноября

В первые выходные ноября Арт-завод Платформа превратится в квартиру мечты, где в каждой комнате гости фестиваля смогут найти что-то особенное. На "кухне" разместится фуд-корт и зона согревающих напитков. В "столовой" можно будет купить натуральные фермерские продукты.

Фото: Фестиваль "Ulichnaya eda. Квартирник" (facebook.com/ulichnayaeda)

В "гостиной" - зона с настольными играми, квестами и призовой лотереей. В кинотеатре на "заднем дворе" состоится показ фильмов "Назад в будущее", "Мулен Руж", "Гранд Будапешт" и др. В "спальне" пройдет выставка эротических игрушек и декораций, лекции для взрослых. На музыкальных сценах в "бойлерной" и "коридоре" выступят украинские группы (3 ноября в 20:00 состоится концерт Bahroma).

Стоимость билетов 100 грн. Время проведения: 3-4 ноября с 11:00. Место: Арт завод Платформа, ул. Беломорская, 1а.

True Kurazh Sale: 17-18 ноября

Главная барахолка года - True Kurazh Sale - пройдет в выходные 17-18 ноября на ВДНХ. Посетителей ждет повторение ретро-темы Flashback 90’s, которая была на День рождения Кураж Базара в октябре.

Спецпредложения от 350 продавцов, бонусы, скидки, игровые автоматы "Морской бой", "Торпедная атака", баскетбол и главное - бесплатный вход.

Фото: True Kurazh Sale (facebook.com/kurazhbazar)

Время проведения: 17-18 ноября с 11:00. Место: 19 павильон ВДНХ, ул. Академика Глушкова, 1.

"ТОЧКА G" от театра "Черный квадрат": 21 ноября

Самое непредсказуемое театральное представление, в котором смогут поучаствовать зрители. Театр импровизации "Черный квадрат" представит новое комедийное шоу "Точка G". В нем нет сценария, а все сцены придумываются "на ходу". Актеры будут импровизировать, основываясь только на предложенных зрителями обстоятельствах.

Стоимость билетов: от 150 грн. Время: 19:00 21 ноября. Место проведения: Kpoint Bar, ул. Глубочицкая, 72.

Фото: "ТОЧКА G" от театра "Черный квадрат" (facebook.com/tochkag.improv)

Концерты в Киеве: ноябрь 2018

В последний месяц осени в столице запланировано большое количество концертных выступлений на любой музыкальный вкус.

7 ноября во Дворце спорта большой сольный концерт "Ти в курсі" в рамках всеукраинского тура даст один из самых популярных исполнителей - Олег Винник.

14 ноября состоится концерт Sting & Shaggy. На сцене Дворца спорта музыканты представят совместный альбом "44/876", а также свои самые популярные песни "Desert Rose", "Shape of my heart", "Englishman In New York" и другие .

15 ноября во Дворце спорта пройдет сольный концерт казахского репера Jah Khalib. На счету исполнителя уже 5 студийных альбомов, он является одним из успешнейших авторов, битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа.

16 ноября в Stereo Plaza состоится концерт Елены Темниковой. Экс-участница группы Serebro успешно выступает сольно. Ее песни неоднократно становились лидерами музыкальных рейтингов.

Фото: Концерт Open Kids (facebook.com/stereoplaza)

24 ноября популярная тинейджерская группа Open Kids выступит на сцене Stereo Plaza. Зрителей ждет яркое и масштабное вокально-танцевальное шоу с живым звуком. Во время концерта Open Kids представят новую программу и исполнят свои популярные хиты.

27 ноября в Киев приезжает группа "Звери" с концертной программой "Друзья по палате". Для выступления площадку ЦКИ НАУ переоборудуют. Перед сценой организуют фан-зону, а в концерном зале будут работать бары.

29 ноября в МВЦ пройдет концерт Max Barskih. Исполнитель представит свое новое шоу в поддержку альбома "Семь". Спустя год после масштабного выступления в Киеве музыкант вновь поделится со зрителями своими откровениями.

