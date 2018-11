Що робити в Києві в листопаді: програма заходів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Афіша заходів листопада 2018, фестивалі, концерти та інші розваги в Києві

Культурна програма листопада не залишить часу для осінньої хандри і смутку. Куди піти в Києві всією сім'єю і як відволіктися від робочих буднів - в матеріалі РБК-Lite.

Фестиваль "Ulichnaya eda. Квартирник": 3-4 листопада

У перші вихідні листопада Арт-завод Платформа перетвориться на квартиру мрії, де в кожній кімнаті гості фестивалю зможуть знайти щось особливе. На "кухні" розміститься фуд-корт і зона зігріваючих напоїв. В "їдальні" можна буде купити натуральні фермерські продукти.

Фото: Фестиваль "Ulichnaya eda. Квартирник" (facebook.com/ulichnayaeda)

В "вітальні" - зона з настільними іграми, квестами і призовою лотереєю. В кінотеатрі на "задньому дворі" відбудеться показ фільмів "Назад у майбутнє", "Мулен Руж", "Гранд Будапешт" та ін. В "спальні" пройде виставка еротичних іграшок і декорацій, лекції для дорослих. На музичних сценах в "бойлерній" і "коридорі" виступлять українські гурти (3 листопада о 20:00 відбудеться концерт Bahroma).

Вартість квитків 100 грн. Час проведення: 3-4 листопада з 11:00. Місце: Арт завод Платформа, вул. Біломорська, 1а.

True Kurazh Sale: 17-18 листопада

Головна барахолка року - True Kurazh Sale - пройде у вихідні 17-18 листопада на ВДНХ. На відвідувачів чекає повторення ретро-теми Flashback 90's, яка була на День народження Кураж Базару в жовтні.

Спеціальні пропозиції від 350 продавців, бонуси, знижки, ігрові автомати "Морський бій", "Торпедна атака", баскетбол і головне - безкоштовний вхід.

Фото: True Kurazh Sale (facebook.com/kurazhbazar)

Час проведення: 17-18 листопада з 11:00. Місце: 19 павільйон ВДНГ, вул. Академіка Глушкова, 1.

"ТОЧКА G" від театру "Чорний квадрат": 21 листопада

Найнепередбачуваніша театральна вистава, в якій зможуть взяти участь глядачі. Театр імпровізації "Чорний квадрат" представить нове комедійне шоу "Точка G". У ньому немає сценарію, а всі сцени придумуються "на ходу". Актори будуть імпровізувати, грунтуючись тільки на запропонованих глядачами обставинах.

Вартість квитків: від 150 грн. Час: 19:00 21 листопада. Місце проведення: Kpoint Bar, вул. Глибочицька, 72.

Фото: "ТОЧКА G" від театру "Чорний квадрат" (facebook.com/tochkag.improv)

Концерти в Києві: листопад 2018

В останній місяць осені в столиці заплановано велику кількість концертних виступів на будь-який музичний смак.

7 листопада під Палаці спорту великий сольний концерт "Ті в курсі" в рамках всеукраїнського туру дасть один з найпопулярніших виконавців - Олег Винник.

14 листопада відбудеться концерт Sting & Shaggy. На сцені Палацу спорту музиканти представлять спільний альбом "44/876", а також свої найпопулярніші пісні "Desert Rose", "Shape of my heart", "Englishman In New York" і інші.

15 листопада у Палаці спорту пройде сольний концерт казахського репера Jah Khalib. На рахунку виконавця вже 5 студійних альбомів, він є одним з найуспішніших авторів, бітмейкерів і продюсерів казахстанського хіп-хопу.

16 листопада в Stereo Plaza відбудеться концерт Олени Темникової. Екс-учасниця гурту Serebro успішно виступає сольно. Її пісні неодноразово ставали лідерами музичних рейтингів.

Фото: Концерт Open Kids (facebook.com/stereoplaza)

24 листопада популярна тінейджерська група Open Kids виступить на сцені Stereo Plaza. На глядачів чекає яскраве і масштабне вокально-танцювальне шоу з живим звуком. Під час концерту Open Kids представлять нову програму і виконають свої популярні хіти.

27 листопада в Київ приїжджає група "Звери" з концертною програмою "Друзі по палаті". Для виступу майданчик ЦКМ НАУ переобладнують. Перед сценою організовують фан-зону, а в концертному залі працюватимуть бари.

29 листопада в МВЦ пройде концерт Max Barskih. Виконавець представить своє нове шоу на підтримку альбому "Сім". Через рік після масштабного виступу в Києві музикант знову поділиться з глядачами своїми одкровеннями.

