Эстетика 80-х: Макс Барских готовит в Киеве танцевальное шоу с элементами иммерсивного театра

Видео: YouTube / Max Barskih

Популярный украинский певец Макс Барских, который недавно презентовал новый сингл "Вспоминать", анонсировал новое шоу-предпрослушивание под названием "Семь". Премьера состоится 29 ноября в киевском МВЦ.

Отметим, что это уникальное событие состоится единожды и посвящено новому лонгплею артиста.

В первое эксклюзивное прослушивание альбома, релиз которого состоится спустя два месяца после премьеры на сцене, будет вовлечена многотысячная аудитория, передали в пресс-службе певца .

Как и весь lp "Семь", вобравший в себя черты танцевального сентиментализма, новое шоу Барских посвящено эстетике 80-х.

"Я собрал пережитые мной истории и обрамил их синти-попом, дип-хаусом и привкусом 80-х, так как, мне кажется, в музыке того времени было много чувств и романтики. Я хочу поделиться своими песнями с первыми слушателями прямо на концерте, хочу ощутить их искреннюю волну восприятия "здесь и сейчас". Мы будем танцевать, петь и чувствовать вместе. Это шоу – настоящий праздник", - рассказал Макс.

Макс Барских (Фото: пресс-службе артиста)

Весь концепт концерта задуман как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в котором будет вовлечен и сам зритель.

"В этот раз все наши усилия, помимо традиционного сверхсветового и аудиовизуального решения, будут направленны на максимальную близость Макса с его зрителем. Мы хотим, чтобы каждая эмоция артиста была видна каждому человеку, пришедшему на концерт. Поскольку МВЦ вмещает гораздо больше людей, чем Дворец спорта, мы долго решали, как достичь поставленной задачи и в итоге разработали мультикамерную трансляцию во время концерта", - поделился своими идеями режиссер шоу Алан Бадоев.

Макс Барских, афиша на шоу "Семь" (Фото: пресс-службе артиста)

Кроме новых песен со сцены также прозвучат главные хиты артиста в авторском прочтении хореографа-постановщика Руслана Махова.

Мы уже писали о том, что певец Макс Барских опубликовал в своей соцсети фотосессию в стиле 80-х, на которой позируют героини его нового клипа на песню "Берега".

Напомним, ранее Барских рассказал о своей новом "осеннем" альбоме.

Как сообщалось, перед этим артист Макс Барских рассказал о первом поцелуе.

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Видео: РБК-Украина