Атмосфера Рождества и "Фантастические звери": какую книгу подарить ребенку на Новый год

Фото: Подборка книг для детей (коллаж РБК-Украина)

Подарок для ребенка выбирать непросто. Увлекательные и познавательные книги помогут порадовать малышей на зимние праздники

Все меньше времени остается до зимних праздников. Что подарить на Новый год ребенку, как устроить настоящую сказочную атмосферу Нового года и Рождества для сына или дочери? Современных детей трудно удивить. Но книги остаются желанным подарком, ведь конфеты заканчиваются, а игрушки – ломаются.

RBC-Lite предлагает пять вариантов изданий, которые непременно понравятся маленьким читателям. Эти книги для деток на любой вкус точно не дадут заскучать во время зимних каникул!

Фото: Подарки для детей на новогодние праздники (unsplash.com)

Доктор Сьюз: "Про Грінча, який украв Різдво"

В Украине Гринча знают как героя мультиков и фильмов, но на самом деле он – персонаж, которого еще в 1950-х годах придумал Теодор Гейзель, он же доктор Сьюз, талантливый художник и популярный писатель. Стихотворная история об одиноком существе, которое живет рядом с городком Хтовиль, вышла в 1957 году и сразу стала чрезвычайно популярной.

Гринч – злой и завистливый, он хочет испортить "хтовильцам" Рождество, потому что ненавидит смех и пение. Вместе со своим бедненьким песиком он отправляется в город и крадет все, что, по его мнению, олицетворяет праздник. Елки, подарки, вкусности, даже носки с каминов – все оказывается в санках Гринча.

Фото: Доктор Сьюз: "Про Грінча, який украв Різдво" (#книголав)

Но на следующее утро он слышит радостный смех и гам. В городе веселье, потому что Рождество – это нечто большее, чем подарки... Свою забавную и одновременно мудрую историю доктор Сьюз писал как критику коммерциализации праздника. Но для маленьких читателей важно то, что эта книга полна юмора и хорошего настроения.

"Про Грінча, який украв Різдво" вошла в рейтинги "100 лучших иллюстрированных книг" по версии School Library Journal и "100 лучших детских книг" Национальной ассоциации образования США.

Аннетт Армгейн, Катарина Е.Фольк: "Гість на Різдво"

Жил себе мишка, который мечтал отпраздновать Рождество, но всегда спал, когда приходил праздник. Но однажды случилось так, что он остался без берлоги. Ой, как же удивились другие звери, увидев мишку!

Честно говоря, они не очень обрадовались его появлению и сразу начали придумывать всякие глупости, бояться и пугать других. Но впереди -замечательный праздник. Не отмечать же его в одиночестве!

Фото: Аннетт Армгейн, Катарина Е.Фольк: "Гість на Різдво" (Vivat/yakaboo.ua)

Мишка начал писать приглашения, готовить. Главное – не забыть елку. Принеся зеленую красавицу домой, он с удивлением заметил, что в ветках есть крохотный бельчонок.

Малыш так много всего слышал о злом медведе, что дрожал от страха и боялось пошевелиться, поэтому большой зверь подумал, что это елочное украшение, которое он смастерил и забыл.

Фото: Аннетт Армгейн, Катарина Е.Фольк "Гість на Різдво" (Vivat)

Приготовления закончились, но никто так и не пришел в гости. Медведь заплакал, а бельчонок с удивлением наблюдал. Малыш спрыгнул с елки, став первым гостем мишки...

Это - добрая, милая книжка с историями о дружбе.

Фото: Аннетт Армгейн, Катарина Е.Фольк "Гість на Різдво" (Vivat)

Зои Бейзер и Джо Шарп: "Навколо світу з Інгридиками. Атлас смаків"

Команда ингридиков, в которую вошли морковка Лекси, знаток овощей, холодильник Бентли, мастер хранения пищи, томат Шеф, их главный, и другие, приглашают читателей в путешествие по увлекательному миру кулинарии.

Книга разделена на континенты. На каждом из них выбрано несколько стран и их традиции приготовления пищи, культивирования тех или иных растений, изготовления продуктов, праздников и тому подобное.

Фото: Зои Бейзер и Джо Шарп: "Навколо світу з Інгридиками. Атлас смаків"(#книголав)

Чтобы было легче и интереснее усвоить прочитанное, в издании есть пошаговые рецепты, по которым можно готовить самостоятельно, или вместе с родителями.

Мексиканские острые уличные завертыши, сырно-луковый пирог с Британских островов, тайская овощная радуга и еще много экзотических блюд подчинятся тем, кто не боится экспериментов на кухне.

Олег Промахов: "Видатні українці. Ігор Сікорський"

Фигура, которую знают во всем мире. Великий изобретатель и пионер авиастроения Игорь Сикорский является той фигурой, которую можно смело называть национальной гордостью.

Книжка из серии "Видатні українці" является его белетризированной биографией. Текст читается довольно легко, создавая максимально полный, насколько это возможно в условиях ориентации на детскую читательскую аудиторию, портрет личности.

Фото: Олег Промахов: "Видатні українці. Ігор Сікорський" (ІРІО)

Автор начинает с ранних лет Сикорского, описывает быт его зажиточной семьи, рассказывает о родителях, старшей сестре. Детство мальчика было счастливым. Поддержка семьи вдохновляла и поощряла.

У юного Игоря появилась мечта – улучшить жизнь людей с помощью изобретений. Однажды на семейном совете было решено, что Игорь поедет на учебу в Париж...

Страница за страницей читатели будут узнавать подробности интересной судьбы человека, благодаря которому человечество получило крылья.

Фото: Книгу отличают интересные иллюстрации (ipio-books.com)

Джоан Роулинг: "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Иллюстрированному изданию, над которым работала художница Оливия Ломенек Гилл, будут рады фанаты поттерианы любого возраста.

"Фантастичні звірі і де їх шукати" ‒ это справочник-энциклопедия, который составил Ньют Скамандер: необычный, но очень талантливый волшебник.

Фото: Джоан Роулинг: ""Фантастичні звірі і де їх шукати" " (А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га)

Из книги дети узнают, как ведут себя и как выглядят фантастические звери и существа, которые встречаются на страницах романов о Гарри Поттере, а также не были упомянуты в приключениях мальчика, который выжил. Василиск, феникс, единорог, книзл, упырь, фея и многие другие стали персонажами издания.

Джоан Роулинг мастерски создает образ автора – Ньюта Скамандера. Из его описаний зверей ощутимо, насколько сильно Ньют ими восхищается, как много знает. Именно эта книга вдохновила писательницу и кинопродюсеров на продолжение фильмов о мире волшебников.

Также мы подготовили подборку книг для взрослых на любой вкус: Фредрик Бакман, Том Хэнкс, Кейт Фокс и другие авторы не оставят вас равнодушными.

Кроме того, стало известно, что в Киеве снимают фильм "Черный Ворон" по мотивам одноименной книги-бестселлера Василия Шкляра.

Видео: В Киеве завершают съемки фильма "Черный Ворон" по роману писателя Василя Шкляра (video.rbc.ua)