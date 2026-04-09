Засновниця бренду Kachorovska йде з посади CEO: чим буде займатися тепер

Що написала Качоровська

Бізнесвумен зазначила, що 2 тижні тому отримала премію "УП-100: Сила жінок" від "Української правди", яка стала символічним підсумком 20 років її бізнесової діяльності.

"Так сталося, що ця нагорода дуже символічно маркувала фінал 20-річного бізнесового етапу в моєму житті. Вона зʼявилася в момент, коли я вирішила відійти з посади CEO і розвиватися в ролі креативної директорки", - написала Качоровська.

Таке рішення - закінчення важливого етапу та початок чогось нового.

"Для мене це і логічна крапка, і знак, що настав час рухатися далі. І я готова рухатися далі", - зазначила Качоровська.

Що відомо про бренд Kachorovska

Kachorovska - український сімейний бренд взуття та аксесуарів, який виріс із домашнього ательє 1957 року у масштабне виробництво з власними магазинами.

Першими взуттям у родині займалися бабуся та мати Аліни Качоровської, які працювали на фабриках та створили домашнє ательє у Житомирі.

З 2010 року бренд працював як родинне виробництво у Києві, поєднуючи майстерню з Житомира та ательє подружжя Аліни та Руслана Очеретяного.

У 2015 році відкрився перший фірмовий магазин на Подолі, який поєднав продаж взуття та аксесуарів із кафе і став популярним простором для киян. Пізніше з’явилися ще магазини у Києві та Одесі.

У 2020 році Kachorovska запустила кампанію WomanX2, присвячену сучасним українським жінкам, а під час карантину бренд оптимізував виробництво, сфокусувавшись на індивідуальних замовленнях та домашньому взутті. Того ж року вийшла перша колекція у співпраці з Тіною Кароль.

З 2021 року бренд трансформувався у холдинг Kacho Group, об’єднавши Kachorovska та Melly, а також запустив серію колаборацій із українськими дизайнерами та зірками, включно з весільним взуттям та спільними колекціями з брендами The COAT, Milla Nova та Ksenia Schnaider.

Сьогодні бренд Kachorovska входить до числа найвідоміших українських виробників взуття, аксесуарів та одягу, а сама Аліна Качоровська стала однією з найпомітніших постатей української модної індустрії.