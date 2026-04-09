Основательница бренда Kachorovska уходит с должности CEO: чем будет заниматься теперь

Что написала Качоровская

Бизнесвумен отметила, что 2 недели назад получила премию "УП-100: Сила женщин" от "Украинской правды", которая стала символическим итогом 20 лет ее бизнес-деятельности.

"Так случилось, что эта награда очень символично маркировала финал 20-летнего бизнес-этапа в моей жизни. Она появилась в момент, когда я решила отойти с должности CEO и развиваться в роли креативного директора", - написала Качоровская.

Такое решение - окончание важного этапа и начало чего-то нового.

"Для меня это и логическая точка, и знак, что пришло время двигаться дальше. И я готова двигаться дальше", - отметила Качоровская.

Что известно о бренде Kachorovska

Kachorovska - украинский семейный бренд обуви и аксессуаров, который вырос из домашнего ателье в 1957 году в масштабное производство с собственными магазинами.

Первыми обувью в семье занимались бабушка и мать Алины Качоровской, которые работали на фабриках и создали домашнее ателье в Житомире.

С 2010 года бренд работал как семейное производство в Киеве, объединяя мастерскую из Житомира и ателье супругов Алины и Руслана Очеретяного.

В 2015 году открылся первый фирменный магазин на Подоле, который совместил продажу обуви и аксессуаров с кафе и стал популярным пространством для киевлян. Позже появились еще магазины в Киеве и Одессе.

В 2020 году Kachorovska запустила кампанию WomanX2, посвященную современным украинским женщинам, а во время карантина бренд оптимизировал производство, сфокусировавшись на индивидуальных заказах и домашней обуви. В том же году вышла первая коллекция в сотрудничестве с Тиной Кароль.

С 2021 года бренд трансформировался в холдинг Kacho Group, объединив Kachorovska и Melly, а также запустил серию коллабораций с украинскими дизайнерами и звездами, включая свадебную обувь и совместные коллекции с брендами The COAT, Milla Nova и Ksenia Schnaider.

Сегодня бренд Kachorovska входит в число самых известных украинских производителей обуви, аксессуаров и одежды, а сама Алина Качоровская стала одной из самых заметных фигур украинской модной индустрии.