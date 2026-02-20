Забудьте про нудну базу: Андре Тан назвав речі, які освіжать ваш гардероб

Лонгслів із підплічниками - акцент на силуеті

Одним із головних фаворитів весни дизайнер називає лонгслів із підплічниками. Така модель стане ідеальним доповненням до джинсів або класичних брюк і допоможе сформувати чіткий, структурований силует.

Акцент на плечах додає образу впевненості та витонченості водночас.

Андре Тан радить обирати нейтральні відтінки - молочний, графітовий, карамельний - щоб річ легко комбінувалася з базовим гардеробом. Для більш сміливих "луків" підійдуть насичені кольори або асиметричний крій.

Андре Тан про тренди на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сатинові футболки - альтернатива базі

За словами дизайнера, ми поступово втомлюємося від класичних бавовняних футболок. Натомість сатинові моделі зараз перебувають на піку популярності.

Вони виглядають елегантніше, додають легкого блиску та роблять навіть простий образ більш вишуканим. Важливо правильно підібрати розмір і форму: надто обтислі варіанти можуть здешевити вигляд, тоді як трохи вільний крій створить ефект effortless chic.

Що носити навесні 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сорочки з косинкою або галстуком в тон - стильний шарм

Сорочки з косинкою або галстуком у тон - ще один must-have сезону. Такі моделі додають образу інтелігентності та легкої театральності.

Хоча знайти ідеальний варіант може бути непросто, дизайнер радить звернути увагу на бренди, що працюють із чіткою посадкою та якісними тканинами. У поєднанні з прямими брюками або спідницею-олівцем така сорочка стане основою як для офісного, так і для вечірнього виходу.

Андре Тан про трендові образи (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Топи з розрізом - привіт із нульових

Ностальгія за 2000-ми продовжує впливати на тренди. Топи з розрізами біля шиї - яскраве тому підтвердження.

Вони можуть мати застібку або декоративний виріз, щоб носити як у закритому, так і в розстебнутому варіанті. Обидва рішення виглядають стильно та сучасно, особливо у поєднанні з мінімалістичними аксесуарами та денімом.

Андре Тан розповів, що буде модно весною (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блузи різного характеру - вибух жіночності

Весна 2026 обіцяє справжній бум блуз - від романтичних із рюшами до строгих, майже архітектурних моделей. Блуза стає універсальною річчю, яка поєднує елегантність і комфорт.

За словами Андре Тана, варто мати у гардеробі щонайменше одну акцентну блузу - з об’ємними рукавами, незвичним коміром або декоративними елементами. Вона легко трансформує повсякденний образ і стане доречною як для ділових зустрічей, так і для романтичних вечорів.

Андре Тан про тренди на весну (фото: instagram.com/andre_tan_official)