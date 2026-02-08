Вуличний шик і smart casual: стильні "луки" зірок "Холостяка", які легко повторити

Ніколєтта Бірюкова: вуличний шик із бунтарським акцентом

Учасниця шоу Ніколєтта Бірюкова обрала образ у стилі "вуличний шик", де ключову роль відіграють об’ємні силуети та декоративні деталі.

Сірі джинси wide-leg з нашитими хрестами та необробленими краями додають образу фактурності та легкої бунтарської нотки.

Масивний низ Ніколєтта поєднала з укороченим темно-сірим худі, під яким помітна біла сорочка - класичний елемент із манжетами та комірцем, що додає охайності та створює колірний контраст.

Висока посадка джинсів у поєднанні з білою білизною, що злегка визирає, відсилає до трендів 2000-х, що повертаються в моду. Коротка стрижка каре та лаконічний макіяж завершують образ, підкреслюючи впевненість і сучасність міської дівчини.

Як виглядають трендові джинси (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

Надін Головчук: smart casual у класичному виконанні

Переможниця шоу Надін Головчук продемонструвала, як базові речі можуть виглядати вишукано завдяки правильному верхньому одягу.

Класичне чорне пальто насиченого відтінку з гладкою фактурою додає силуету чіткості та мінімалізму, а широкі джинси класичного синього відтінку створюють гармонійну та зручну основу.

Чорний лонгслів або боді під пальтом формує єдину вертикаль кольору, візуально витягаючи фігуру.

Яскравий червоний манікюр стає єдиним кольоровим акцентом, додаючи образу жіночності та святкового настрою. Цей лук показує, як smart casual може бути доречним для вечірнього виходу, не втрачаючи комфорту та стилю.

Переможниця "Холостяка" Надін показала модні джинси (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Анастасія Половинкіна: ретро-мотиви у сучасному рішенні

Фіналістка шоу Анастасія Половинкіна вибрала образ із поєднанням ретро-елементів та сучасної естетики clean girl.

Джинси кльош світло-блакитного відтінку візуально подовжують силует, а укорочений світло-бежевий жакет з акцентними плечима створює чітку архітектурну форму та підкреслює талію.

Білий аксесуар у вигляді рукавичок додає драматизму та аристократичності, а гостроносі туфлі з анімалістичним зебровим принтом стають фінальним штрихом образу.

Гладка зачіска у вигляді низького хвоста та мінімалістичні золоті сережки зберігають баланс і не відвертають увагу від основного аутфіту.

Такий "лук" демонструє, як класичні моделі джинсів можуть перетворитися на складний і стильний ансамбль завдяки поєднанню з архітектурним верхом і продуманими аксесуарами.

Анастасія Половинкіна задає тренди (скриншот)

Як повторити стильні луки зірок "Холостяка"

Щоб повторити трендові образи, вибирайте базові речі з ідеальною посадкою та доповнюйте їх цікавими аксесуарами або яскравими акцентами.

Грайте з багатошаровістю: під короткий верх можна підкладати сорочку або топ, що додає об’єму та структури.

Важливо дотримуватися балансу кольорів та пропорцій, щоб образ виглядав сучасно і гармонійно.

Не бійтеся експериментувати з текстурами та принтами - вони роблять будь-який повсякденний лук виразним. Завершуйте образ акуратною зачіскою та мінімалістичними аксесуарами, щоб підкреслити стиль і витонченість.