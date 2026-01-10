Як носити шубу з екохутра: модний образ Олі з "Холостяка" з джинсами і уггами

Фітнес-тренерка Ольга Дзундза, яка брала участь у проєкті "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком, показала стильний повсякденний образ із шубою з екохутра. Такий "лук" демонструє, як виглядати сучасно й затишно у міському ритмі, не жертвуючи комфортом.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Головний акцент - шуба з екохутра

Ключовим елементом образу стала шуба з екохутра середньої довжини - до колін. Оля обрала модель насиченого шоколадного відтінку, який виглядає дорого та легко вписується у базовий зимовий гардероб.

Фактура екохутра максимально наближена до натурального, завдяки чому річ виглядає статусно, але водночас залишається етичним та свідомим вибором.

Прямий крій і лаконічний комір роблять цю шубу універсальною: її можна поєднувати як з класичними речами, так і з більш розслабленими casual-комбінаціями.

Саме така простота силуету дозволяє експериментувати з кольорами, фактурами та аксесуарами.

Контраст кольорів і фактур

Образ побудований на грі контрастів. Під шубою видніється яскравий червоний гольф, який освіжає обличчя та стає ключовим кольоровим акцентом у луці. Такий прийом додає динаміки та робить образ більш живим і виразним.

Низ Оля обрала максимально комфортний - широкі темно-сині джинси. Вони додають образу розслабленості та підкреслюють міський характер аутфіту.

Поєднання екохутра з денімом - один із головних трендів останніх сезонів, який дозволяє виглядати стильно, не створюючи надто формального враження.

Взуття та аксесуари

Важливу роль у формуванні образу відіграє взуття. Оля зробила ставку на масивні уггі на високій платформі бежевого кольору. Вони не лише додають зросту, а й роблять лук сучаснішим та молодіжним, водночас забезпечуючи комфорт під час тривалих прогулянок.

Образ доповнює лаконічна чорна сумка через плече на тонкому ремінці. Такий аксесуар гармонійно завершує ансамбль, не перевантажуючи його деталями, і залишається практичним для щоденного використання.

Б’юті-образ

Світле волосся Олі розпущене та м’яко спадає на плечі, створюючи ефектний контраст із темним відтінком шуби. Мінімалістичний макіяж підкреслює природну вроду та відповідає загальному настрою образу - легкому, невимушеному й максимально адаптованому до повсякденного життя.

Загальне враження

Образ Олі Дзундзи - вдалий приклад того, як інтегрувати шубу з екохутра у повсякденний гардероб. Поєднання з джинсами, зручним взуттям і яскравими акцентами дозволяє виглядати стильно та сучасно, не жертвуючи комфортом.

Такий "лук" підходить для міських прогулянок, зустрічей із друзями та щоденних справ, демонструючи, що екохутро може бути не лише святковим, а й практичним елементом зимового стилю.

