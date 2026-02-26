ua en ru
Ця деталь в образі Могилевської робить талію тоншою: силует змінюється миттєво

Четвер 26 лютого 2026 13:43
Ця деталь в образі Могилевської робить талію тоншою: силует змінюється миттєво Наталія Могилевська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Наталія Могилевська з’явилася на світському заході у стильному образі з джинсами, який активно обговорюють у мережі. Головний акцент "луку" не лише додав статусності, а й помітно скоригував пропорції силуету.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Весняний "лук" дружини Решетніка, який легко повторити

Ставка на фактуру: хутряний жилет як домінанта образу

Ключовим елементом "луку" став масивний жилет із густого чорного екохутра з високим коміром-стійкою.

Саме він формує перше враження та задає настрій усьому ансамблю. Глибокий чорний колір створює ефектну гру світла і тіні, додаючи образу об’єму в зоні плечей та візуальної глибини.

Попри об’ємність верхнього шару, силует не виглядає перевантаженим. Секрет - у грамотному акценті на талії. Співачка підкреслила фігуру широким шкіряним ременем із золотистою фурнітурою. Цей нюанс став критично важливим: ремінь структурує образ, формує жіночний силует і не дозволяє хутру "поглинути" пропорції.

Баланс об’єму: класичний денім

Нижня частина образу - джинси-палацо відтінку indigo - стала майстерним стилістичним ходом. Такий фасон врівноважує масивний верх і створює гармонійну вертикаль.

Довжина в підлог візуально додає зросту та робить ходу більш плавною і граційною. Щільний денім додає структурності, а темний відтінок підтримує загальну монохромну концепцію. У результаті образ виглядає цілісним і продуманим до дрібниць.

Аксесуари

Окремої уваги заслуговують деталі, які додали "луку" впізнаваного світського лоску.

Масивні чорні окуляри-маска у футуристичному стилі привнесли нотку драматизму та таємничості. Такий аксесуар не лише виконує практичну функцію захисту від спалахів камер, а й формує образ впевненої в собі зірки.

Золотисті сережки-кільця перегукуються з пряжкою ременя, створюючи єдиний металевий акцент. Саме ця повторюваність деталей формує відчуття завершеності та продуманості ансамблю.

Б’юті-акценти

Б’юті-образ став вдалим контрапунктом до фактурного й частково драматичного одягу. М’які локони додають жіночності, а макіяж у нюдових тонах із легким акцентом на очі пом’якшує загальний монохромний вигляд. Такий підхід дозволяє уникнути перевантаження та зберегти баланс між елегантністю і виразністю.

Чому цей образ можна назвати вдалим

"Лук" ідеально підходить для світського заходу в прохолодну пору року. Він виглядає стримано завдяки чорній гамі, але водночас ефектно - за рахунок контрасту фактур: пухнасте хутро, матова шкіра ременя та цупкий денім створюють багатовимірність.

Образ демонструє актуальний тренд на "тиху розкіш", де головну роль відіграють якість матеріалів, чистота ліній і продумані пропорції, а не кричущі логотипи чи яскраві кольори.

У випадку Наталії Могилевської це ще й приклад того, як зірка може виглядати статусно, сучасно й водночас природно - без надмірного пафосу, але з відчуттям власної ваги у світському просторі.

Ця деталь в образі Могилевської робить талію тоншою: силует змінюється миттєвоНаталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Читайте РБК-Україна в Google News
