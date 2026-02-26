Эта деталь в образе Могилевской делает талию тоньше: силуэт меняется мгновенно

Украинская певица Наталья Могилевская появилась на светском мероприятии в стильном образе с джинсами, который активно обсуждают в сети. Главный акцент "лука" не только добавил статусности, но и заметно скорректировал пропорции силуэта.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Ставка на фактуру: меховой жилет как доминанта образа

Ключевым элементом "лука" стал массивный жилет из густого черного экомеха с высоким воротником-стойкой.

Именно он формирует первое впечатление и задает настроение всему ансамблю. Глубокий черный цвет создает эффектную игру света и тени, добавляя образу объема в зоне плеч и визуальной глубины.

Несмотря на объемность верхнего слоя, силуэт не выглядит перегруженным. Секрет - в грамотном акценте на талии. Певица подчеркнула фигуру широким кожаным ремнем с золотистой фурнитурой. Этот нюанс стал критически важным: ремень структурирует образ, формирует женственный силуэт и не позволяет меху "поглотить" пропорции.

Баланс объема: классический деним

Нижняя часть образа - джинсы-палаццо оттенка indigo - стала искусным стилистическим ходом. Такой фасон уравновешивает массивный верх и создает гармоничную вертикаль.

Длина в пол визуально добавляет роста и делает походку более плавной и грациозной. Плотный деним добавляет структурности, а темный оттенок поддерживает общую монохромную концепцию. В результате образ выглядит целостным и продуманным до мелочей.

Могилевская задает тренды (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Аксессуары

Отдельного внимания заслуживают детали, которые добавили "луку" узнаваемого светского лоска.

Массивные черные очки-маска в футуристическом стиле привнесли нотку драматизма и таинственности. Такой аксессуар не только выполняет практическую функцию защиты от вспышек камер, но и формирует образ уверенной в себе звезды.

Золотистые серьги-кольца перекликаются с пряжкой ремня, создавая единый металлический акцент. Именно эта повторяемость деталей формирует ощущение завершенности и продуманности ансамбля.

Бьюти-акценты

Бьюти-образ стал удачным контрапунктом к фактурной и отчасти драматичной одежде. Мягкие локоны добавляют женственности, а макияж в нюдовых тонах с легким акцентом на глаза смягчает общий монохромный вид. Такой подход позволяет избежать перегрузки и сохранить баланс между элегантностью и выразительностью.

Почему этот образ можно назвать удачным

"Лук" идеально подходит для светского мероприятия в прохладное время года. Он выглядит сдержанно благодаря черной гамме, но в то же время эффектно - за счет контраста фактур: пушистый мех, матовая кожа ремня и плотный деним создают многомерность.

Образ демонстрирует актуальный тренд на "тихую роскошь", где главную роль играют качество материалов, чистота линий и продуманные пропорции, а не кричащие логотипы или яркие цвета.

В случае Натальи Могилевской это еще и пример того, как звезда может выглядеть статусно, современно и одновременно естественно - без чрезмерного пафоса, но с ощущением собственного веса в светском пространстве.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)