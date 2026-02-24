ua en ru
Молочне пальто - головний тренд весни 2026: "лук" дружини Решетніка, який легко повторити

Вівторок 24 лютого 2026 07:15
Молочне пальто - головний тренд весни 2026: "лук" дружини Решетніка, який легко повторити Христина Решетнік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина показала образ із молочним пальтом, яке вже назвали ключовою річчю на холодну весну 2026. Її образ доводить: базовий відтінок може виглядати дорого і водночас легко відтворюється в повсякденному гардеробі.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Дружина Решетніка показала три кольори, які миттєво зроблять будь-який образ розкішним

Ставка на світлий total look

Основою образу стало довге пальто вільного крою в молочному відтінку.

Такий верхній одяг виглядає особливо ефектно, додаючи свіжості та візуальної легкості. М’яка вовняна тканина формує правильний силует і підкреслює тренд на стриману елегантність без логоманії.

Головний акцент - об’ємний шарф у тон до пальто з пухнастою текстурою та бахромою. Завдяки довжині він створює вертикальну лінію, що візуально витягує фігуру та робить образ більш структурованим. Це простий, але дуже ефективний стилістичний прийом.

Під пальтом - сірий джемпер на блискавці з високим коміром. Такий елемент додає спортивної динаміки класичному пальту і водночас відповідає запиту на практичність - багатошаровість працює не лише естетично, а й функціонально.

Молочне пальто - головний тренд весни 2026: &quot;лук&quot; дружини Решетніка, який легко повторитиДружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксесуари, які формують характер

Замість традиційної шапки Христина обрала сіру кепку. Цей хід одразу переводить образ із категорії класика у casual chic, додаючи сучасності та легкої невимушеності.

Сонцезахисні окуляри круглої форми додають зіркового настрою та балансують світлу гаму аутфіту. Вони створюють контраст і роблять образ більш виразним у кадрі.

У руках - легендарна сумка Lady Dior у графітовому відтінку з фірмовим стьобаним візерунком. Цей аксесуар давно став символом статусу та витонченості, а темно-сірий колір ідеально перегукується з кепкою та нижнім шаром одягу.

Саме такі деталі і формують ефект "тихої розкоші" - без кричущих логотипів, але з очевидною якістю.

Молочне пальто - головний тренд весни 2026: &quot;лук&quot; дружини Решетніка, який легко повторитиХристина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Контраст за допомогою взуття

Завершують образ грубі чорні шкіряні черевики на масивній підошві. Вони створюють стильний контраст зі світлим пальтом і додають характеру.

Поєднання ніжної пастельної гами з масивним взуттям - один із найактуальніших прийомів останніх сезонів.

Молочне пальто - головний тренд весни 2026: &quot;лук&quot; дружини Решетніка, який легко повторитиДружина Решетніка показала стильний "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Натуральність у деталях

Б’юті-образ Христини підкреслює загальну концепцію: розпущене рівне волосся теплого золотистого відтінку та мінімалістичний макіяж із акцентом на природне сяйво шкіри. Ніякої перевантаженості - лише легкість і впевненість.

У підсумку аутфіт виглядає цілісним, продуманим і дорогим, але без демонстративності.

Це показовий приклад того, як можна поєднувати світлі відтінки, багатошаровість і грубі аксесуари, створюючи образ, який однаково доречний і для заміського відпочинку, і для міських прогулянок.

Молочне пальто - головний тренд весни 2026: &quot;лук&quot; дружини Решетніка, який легко повторити"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити "лук" дружини Решетніка

Верхній одяг

  • Молочне пальто вільного крою - головна річ образу. Вибирайте довге пальто у світлому відтінку, краще вовняне або кашемірове. Воно має бути без зайвого декору, з чистими лініями.
  • Багатошаровість - під пальто підійде сірий джемпер або кардиган із високим коміром, щоб додати контраст і тепло.

Шарф

  • Об’ємний довгий шарф у тон пальто або світлих пастельних відтінках.
  • Бахрома або пухнаста текстура зробить образ дорогим та сучасним.

Головний убір

  • Замість класичної шапки - сіра кепка або бейсболка з вовни. Вона робить образ менш формальним і додає casual chic.

Сумка

  • Вибирайте структуровану сумку у темному відтінку (графіт, темно-сірий), щоб створити контраст із пальто. Стьобані деталі або мінімалістичний дизайн працюють найкраще.

Взуття

  • Грубі черевики - челсі або армійського типу на масивній підошві. Чорні шкіряні моделі добре поєднуються з молочним пальто і практичні для весняної сльоти.

Додаткові лайфхаки

  • Мінімум аксесуарів: масивні сонцезахисні окуляри або годинник.
  • Секрет гарного вигляду - чисті лінії, пастельні тони і контрастні деталі.

Молочне пальто - головний тренд весни 2026: &quot;лук&quot; дружини Решетніка, який легко повторитиХристина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

