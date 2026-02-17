Три кольори, які миттєво зроблять будь-який образ розкішним: секрет дружини Решетніка

Верхній одяг: пуховик, що подовжує силует

Головним елементом образу став об’ємний короткий пуховик насиченого коричневого кольору. Такий фасон не лише захищає від холодної погоди, а й візуально подовжує ноги та робить силует сучасним.

Лаконічний крій та відсутність надмірного декору дозволяють комбінувати пуховик із різними низами та аксесуарами, створюючи багатошаровий і продуманий "лук".

База та багатошаровість: класика та комфорт

Під пуховик Христина одягла класичну білу сорочку, поверх якої одягнений коричневий джемпер. Білий комірець і край сорочки, що визирають знизу, додають образу акуратності та структури. Такий прийом є перевіреним способом зробити повсякденний образ більш зібраним, навіть якщо він складається з базових речей.

Низ: чорні джинси прямого крою

Чорні джинси прямого крою виступають нейтральним фоном для акцентного взуття та аксесуарів. Вони одночасно зручні та стильні, підкреслюючи сучасний міський стиль та дозволяючи комбінувати джинси з будь-яким верхнім одягом.

Взуття: чоботи-козаки - головний тренд сезону

Образ Христини доповнюють стильні чоботи-козаки з рудої замші. Цей елемент додає нотку стилю вестерн та миттєво робить будь-який образ дорожчим і більш продуманим. Чоботи-козаки стали одним із головних трендів сезону, і їх легко поєднувати з джинсами, спідницями чи сукнями.

Аксесуари, що завершують образ

Щоб перевести повсякденний набір речей у «зірковий» вихід, Христина додала кілька ключових деталей:

бейсболка в тон взуття (бежево-пісочна) створює ефект спортивного шику та розслабленості;

сонцезахисні окуляри навіть взимку додають загадковості та завершують загальний стиль;

сумка через плече (крос-боді) у коричневих тонах гармонійно поєднується з палітрою образу.

Макіяж та прикраси

Для завершення "луку" Христина обрала натуральний макіяж, підкресливши губи помадою нейтрального відтінку, та мінімалістичні сережки, які не перевантажують образ.

Поради, як повторити образ

Щоб відтворити "лук" Христини Решетнік, стилісти рекомендують дотримуватися правила трьох кольорів: білий, чорний та відтінки коричневого.

Така палітра завжди виглядає дорого та гармонійно, дозволяє комбінувати речі між собою та робить навіть прості комплекти стильними та актуальними.

Цей образ доводить, що сучасна мода для повсякденного життя може бути одночасно практичною та модною - достатньо правильно підібрати базу, акценти та аксесуари. Короткий пуховик, багатошаровість та чоботи-козаки - і ваш образ готовий.