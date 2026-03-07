Трендовий мікс кольорів на весну 2026: Джамала показала, як його носити правильно

Гра кольорів: небесно-блакитний + винний

Ключовий секрет успіху цього образу - поєднання холодного пастельного верху та насиченого темного низу.

Небесно-блакитна сорочка додає "повітря" і легкості, створюючи весняний настрій, тоді як монохромний бордовий низ - спідниця, колготки та взуття одного тону - візуально витягує силует, формуючи елегантну вертикальну лінію.

Джамала показала модний образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Багатошаровість та фактури

Джамала демонструє майстерне поєднання матеріалів, що робить образ об’ємним і насиченим деталями. Під вільною сорочкою проглядає лонгслів із бордової сітки, який додає пікантності та підкреслює колір блакитного верху.

Мініспідниця з тисненої екошкіри під рептилію додає характеру й невеликої зухвалості, а кольорові бордові колготки в тон спідниці та взуття подовжують ноги та підтримують безперервну вертикальну лінію силуету.

Джамала (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Деталі та аксесуари

Важливу роль у завершенні образу відіграють аксесуари. Масивні сріблясті ланцюги різної товщини та великі сережки підкреслюють стиль "casual chic", не відволікаючи уваги від основних кольорів.

Гладкий високий хвіст та виразні стрілки на очах роблять обличчя більш структурованим і дозволяють образу виглядати гармонійно, не перевантажуючи його деталями.

Джамала показала модний образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Чому варто повторити цей образ

Поєднання небесно-блакитного та глибокого винного кольору виглядає значно цікавіше за традиційні чорно-білі комбінації, залишаючись при цьому стриманим і придатним для щоденного носіння.

Цей образ Джамали - чудова інструкція для тих, хто хоче експериментувати з кольорами і фактурами, не жертвуючи елегантністю.

Весняний аутфіт Джамали демонструє, як сміливі тренди та класичні прийоми можуть поєднуватися у стильний, сучасний образ. Контрастні кольори, багатошаровість, цікаві фактури та вдало підібрані аксесуари роблять цей вихід прикладом модної грамотності і надихають на власні експерименти з гардеробом.

Джамала показала трендове поєднання кольорів (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)