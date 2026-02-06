Як носити костюми стильно: правила Джамали, які змінять ваш образ
Джамала знову довела, що вміння носити костюми - це не лише про моду, а про ставлення до себе. Співачка показала два стильних образи, де класичний крій поєднується з яскравими деталями та масивними аксесуарами, перетворюючи навіть простий костюм на елегантний і дорогий "лук".
Перший образ: сірий вовняний костюм та акцентні прикраси
Цей вихід Джамали - приклад сучасного power dressing, де ділова класика набуває творчого й навіть авангардного звучання.
Костюм
Співачка обрала сірий вовняний костюм-двійку з меланжевою текстурою. Оверсайз-жакет із широкою лінією плечей формує впевнений, майже архітектурний силует, ніби запозичений з чоловічого гардероба.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Штани палацо з високою талією та глибокими складками вільно спадають донизу, додаючи образу розслабленої елегантності й балансують масивний верх.
Сорочка
Біла класична сорочка з гострим комірцем, застебнута на всі ґудзики, слугує ідеальним нейтральним тлом. Її стриманість підкреслює головну роль аксесуарів і не перевантажує образ.
Джамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Акцентні прикраси
Саме тут розкривається фірмовий стиль Джамали. Масивні сріблясті браслети-манжети, багатоярусне кольє-ланцюг, що асоціюється з сучасною інтерпретацією дукача, та численні великі каблучки створюють відчуття сили й автентичності.
Метал додає образу характеру та легкого етнічного підтексту.
Взуття
Гостроносі туфлі темно-сірого відтінку підтримують концепцію взуття в тон до низу, візуально подовжуючи ноги та роблячи силует ще більш струнким.
Джамала показала костюм (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Другий образ: рожевий костюм у смужку
Другий аутфіт Джамали - це складніша стилістична композиція, де класика поєднується з деконструкцією та етнічними мотивами.
Жакет з акцентом на талії
Ніжно-рожевий жакет у тонку вертикальну смужку має приталений крій із драпуванням у зоні живота. Такий прийом формує жіночний силует пісочного годинника і водночас контрастує з підкресленими плечима, додаючи образу модної драматичності.
Джамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Декоративні елементи
Довга бахрома, що спадає від талії поверх штанів, створюють рух і нагадують елементи традиційного вбрання, переосмислені через призму сучасної моди.
Штани palazzo
Широкі штани в тій самій смужці підтримують монохромність образу й вертикальні лінії, які візуально витягують фігуру.
Стильний образ Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Взуття
Гостроносі туфлі глибокого бордового кольору додають благородного контрасту та роблять образ більш насиченим.
Аксесуари
Масивні сріблясті браслети й каблучки залишаються впізнаваною рисою стилю Джамали.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Обидва образи Джамали демонструють, як костюм може бути інструментом самовираження: від стриманого, але потужного ділового стилю до складного дизайнерського аутфіту з культурними кодами.
Співачка вкотре доводить, що сучасна українська мода - це про силу, глибину та індивідуальність.
