Тренд з 80-х повернувся: Андре Тан назвав блузи, що роблять образ дорогим

Андре Тан назвав головні тренди серед жіночих блуз весни 2026 та пояснив, як носити ті, що повернулися із 80-х, щоб виглядати дорого і сучасно. Дизайнер розповів, які фасони вибрати вже зараз і як правильно поєднувати їх із базовим гардеробом.
Одним із ключових трендів стали блузи з великим бантом. Такий варіант додає образу шарму й відсилає до яскравої моди 80-х років. Об’ємний бант виступає акцентом, який формує настрій усього аутфіту.
Дизайнер радить поєднувати такі блузи як із класичними брюками, так і з джинсами. Завдяки універсальності фасону їх можна носити і в офіс, і на неформальні зустрічі. Великий бант гармонійно виглядає як у стриманих базових кольорах, так і в більш насичених відтінках.
Ще один тренд - блузи з жабо. Якщо побачите такі моделі в магазинах, дизайнер радить обов’язково їх приміряти. Рюші та декоративні елементи на грудях додають образу театральності, жіночності й навіть аристократичності.
Такі блузи створюють ефект урочистості та підкреслюють індивідуальність. У поєднанні зі спідницею-олівцем або класичними брюками вони формують вишуканий ансамбль, доречний як для роботи, так і для святкових подій.
Блузи зі стійкою, часто виконані з шифону або сатину, додають образу легкості. Високий комір підкреслює лінію шиї та створює стриманий, елегантний силует. Такі моделі чудово поєднуються як із брюками, так і з джинсами.
Варіанти стилізації
Об’ємні рукави-фонарики - ще один яскравий відгомін 80-х. Вони додають образу динаміки, підкреслюють силу та впевненість жінки. Такий фасон добре балансує фігуру та створює модний акцент навіть у мінімалістичному образі.
Дизайнер радить комбінувати блузи з об’ємними рукавами зі стриманим низом - вузькими брюками або лаконічною спідницею, щоб зберегти гармонію пропорцій.
Для тих, хто прагне створити ніжний і жіночний образ, актуальними залишаються блузи з косинкою або бантом на шиї. Цей декоративний елемент додає легкості та елегантності, а також легко інтегрується у різні стилі - від ділового до casual.
Варіанти стилізації
Таким чином, цієї весни, за словами Андре Тана, мода тяжіє до жіночності, акцентних деталей та переосмислення ретро-естетики. Правильно підібрана блуза може стати центральним елементом гардероба та легко трансформувати образ залежно від настрою й події.
