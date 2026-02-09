ua en ru
Мода та краса

Total black і світлий контраст: Чмерковський із дружиною порушили правило парних образів

Понеділок 09 лютого 2026 15:32
Total black і світлий контраст: Чмерковський із дружиною порушили правило парних образів Максим Чмерковський і Пета Маргатройд зробили ставку на стриману елегантність (фото: instagram.com/maksimc)
Автор: Катерина Собкова

Американський хореограф і головний герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Чмерковський разом із дружиною Петою Маргатройд з’явилися на світському заході в образах, які одразу привернули увагу. Замість звичної симетрії та однакової кольорової гами подружжя зробило ставку на контраст та порушило негласне правило парних "луків".

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Які "луки" вибрали Максим та Пета

Образ Пети Маргатройд

Образ Пети Маргатройд - це баланс між класикою і театральною екстравагантністю. Танцівниця зробила ставку на total black, але наповнила його фактурами та акцентами.

Верх образу - приталений чорний жакет з короткими рукавами, глибоким V-подібним декольте та гострими лацканами. Фасон із баскою ефектно підкреслює талію, формуючи жіночний силует "пісочного годинника".

Total black і світлий контраст: Чмерковський із дружиною порушили правило парних образівДружина колишнього "Холостяка" (фото: instagram.com/maksimc)

Головним акцентом стала масивна срібляста брошка у формі банта, інкрустована камінням. Саме вона додає стриманому жакету святкового блиску та модної драматичності.

Найбільш видовищною частиною образу стала довга спідниця, повністю вкрита густим чорним пір’ям страуса. Така текстура створює рух і глибину, роблячи кожен крок Пети майже сценічним.

Beauty-образ логічно доповнив складний ансамбль: гладкий низький пучок із прямим проділом не відволікав увагу від одягу, а макіяж у нюдово-коричневих тонах із сяючою шкірою та чітким контуром губ підкреслив природну красу.

Total black і світлий контраст: Чмерковський із дружиною порушили правило парних образівПета Маргатройд (фото: instagram.com/maksimc)

Образ Максима Чмерковського

Чмерковський вирішив відійти від традиційного смокінга з метеликом, обравши більш м’який, але не менш статусний образ у дусі old money.

Він з’явився у двобортному піджаку молочного кольору з широкими лацканами. Світлий верх вигідно контрастував із чорним образом дружини, створюючи ідеальну композицію для парних фото.

Замість класичної сорочки Чмерковський обрав тонкий білий гольф, який додав образу європейського лоску та зняв зайву офіційність.

Класичні чорні штани вільного крою та лаконічне чорне взуття завершили образ, а масивний годинник зі сталевим браслетом став фінальним штрихом упевненого й стильного чоловіка.

Total black і світлий контраст: Чмерковський із дружиною порушили правило парних образівМаксим Чмерковський із дружиною (фото: instagram.com/maksimc)

Чому цей парний образ вважають порушенням класичного правила

У моді для пар давно існує негласне правило: узгодженість через симетрію. Зазвичай це означає однакову кольорову гаму, схожий рівень формальності та дзеркальні стилістичні рішення - наприклад, total black для обох або класичний смокінг і вечірня сукня в одному настрої.

Максим Чмерковський і Пета Маргатройд пішли іншим шляхом. Замість симетрії вони зробили ставку на контрастну координацію образів - прийом, який рідше використовують, але який виглядає значно сучасніше.

Він обрав світлий двобортний піджак і водолазку в стилі old money - м’який, стриманий і майже денний за настроєм образ. Вона ж з’явилася у драматичному total black із чітким силуетом та акцентом на фактуру. Об’єднує ці "луки" не повторення деталей, а протиставлення: світле - темному, мінімалізм - експресії, класика - модній драмі.

Саме така відмова від дзеркальних рішень і вважається порушенням класичного правила парних образів. Натомість пара демонструє більш актуальний підхід - коли стиль працює не через однаковість, а через баланс і взаємодоповнення.

Total black і світлий контраст: Чмерковський із дружиною порушили правило парних образівМакс Чмерковський із дружиною (фото: instagram.com/maksimc)

