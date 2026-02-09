Total black и светлый контраст: Чмерковский с женой нарушили правило парных образов

Американский хореограф и главный герой первого сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Чмерковский вместе с женой Петой Маргатройд появились на светском мероприятии в образах, которые сразу привлекли внимание. Вместо привычной симметрии и одинаковой цветовой гаммы супруги сделали ставку на контраст и нарушили негласное правило парных "луков".

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какие "луки" выбрали Максим и Пета

Образ Петы Маргатройд

Образ Петы Маргатройд - это баланс между классикой и театральной экстравагантностью. Танцовщица сделала ставку на total black, но наполнила его фактурами и акцентами.

Верх образа - приталенный черный жакет с короткими рукавами, глубоким V-образным декольте и острыми лацканами. Фасон с баской эффектно подчеркивает талию, формируя женственный силуэт "песочных часов".

Жена бывшего "Холостяка" (фото: instagram.com/maksimc)

Главным акцентом стала массивная серебристая брошь в форме банта, инкрустированная камнями. Именно она добавляет сдержанному жакету праздничного блеска и модной драматичности.

Наиболее зрелищной частью образа стала длинная юбка, полностью покрытая густыми черными перьями страуса. Такая текстура создает движение и глубину, делая каждый шаг Пети почти сценическим.

Beauty-образ логично дополнил сложный ансамбль: гладкий низкий пучок с прямым пробором не отвлекал внимание от одежды, а макияж в нюдово-коричневых тонах с сияющей кожей и четким контуром губ подчеркнул естественную красоту.

Пета Маргатройд (фото: instagram.com/maksimc)

Образ Максима Чмерковского

Чмерковский решил отойти от традиционного смокинга с бабочкой, выбрав более мягкий, но не менее статусный образ в духе old money.

Он появился в двубортном пиджаке молочного цвета с широкими лацканами. Светлый верх выгодно контрастировал с черным образом жены, создавая идеальную композицию для парных фото.

Вместо классической рубашки Чмерковский выбрал тонкий белый гольф, который добавил образу европейского лоска и снял излишнюю официальность.

Классические черные брюки свободного кроя и лаконичная черная обувь завершили образ, а массивные часы со стальным браслетом стали финальным штрихом уверенного и стильного мужчины.

Максим Чмерковский с женой (фото: instagram.com/maksimc)

Почему этот парный образ считают нарушением классического правила

В моде для пар давно существует негласное правило: согласованность через симметрию. Обычно это означает одинаковую цветовую гамму, схожий уровень формальности и зеркальные стилистические решения - например, total black для обоих или классический смокинг и вечернее платье в одном настроении.

Максим Чмерковский и Пета Маргатройд пошли другим путем. Вместо симметрии они сделали ставку на контрастную координацию образов - прием, который реже используют, но который выглядит гораздо современнее.

Он выбрал светлый двубортный пиджак и водолазку в стиле old money - мягкий, сдержанный и почти дневной по настроению образ. Она же появилась в драматичном total black с четким силуэтом и акцентом на фактуру. Объединяет эти "луки" не повторение деталей, а противопоставление: светлое - темному, минимализм - экспрессии, классика - модной драме.

Именно такой отказ от зеркальных решений и считается нарушением классического правила парных образов. Вместо этого пара демонстрирует более актуальный подход - когда стиль работает не через одинаковость, а через баланс и взаимодополнение.

Макс Чмерковский с женой (фото: instagram.com/maksimc)