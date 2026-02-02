Топ-10 найкращих нарядів на Греммі-2026: ефектні фото з червоної доріжки

Сабріна Карпентер

Американська акторка та співачка з’явилася у розшитій кристалами багатоярусній сукні від Valentino, доповненій напівпрозорою накидкою.

Вона вибрала більш стриманий стиль, який відсилає до моди 80-х. Образ Сабріни Карпентер завершувала акуратна зачіска та макіяж у нюдовій гамі з акцентною помадою.

Сабріна Карпентер (фото: Getty Images)

Олівія Дін

Англійська співачка й авторка пісень вибрала класичну елегантність від Chanel. Вона з'явилася в чорно-білій сукні, розшитій лелітками.

Вона продовжила чорно-білу тему туфлями на підборах у тон, які виглядали з-під асиметричного поділу спідниці. Доповнили образ зачіска з об’ємними хвилями, а також вишукані прикраси з діамантами.

Олівія Дін (фото: Getty Images)

Леді Гага

Епатажна Леді Гага для виходу вибрала вбрання від паризького концептуального бренду Matières Fécales у готичному стилі.

Її сукня з високим коміром, що обрамляє обличчя, та драматичним шлейфом, була повністю покрита тисячами чорних воронячих пір’їн. Образ доповнив платиновий блонд, зібраний у складну зачіску в середньовічному стилі, а також вибілені брови.

Леді Гага (фото: Getty Images)

Майлі Сайрус

Співачка з’явилася на червоному хіднику в ансамблі від бренду Celine, який підкреслює її любов до вінтажного рок-н-ролу з сучасним акцентом.

Чорну шкірянку складного крою з безліччю ременів та застібок вона доповнила класичною білою сорочкою з гострим комірцем та вільними чорними штанами з високою талією.

Найцікавіша деталь - масивні золоті брошки та підвіски у формі літер та лаврових вінків. Образ доповнила стрижка з легким чубчиком та природний макіяж.

Майлі Сайрус (фото: Getty Images)

Теяна Тейлор

Акторка та співачка Теяна Тейлор показалася у мерехтливій металізованій сукні Tom Ford із тканини бронзового відтінку.

Верх сукні має радикальні вирізи, які оголюють прес та частину декольте, підкреслюючи ідеальну фізичну форму зірки. Нижня частина сукні переходить в елегантний шлейф-русалку, що врівноважує зухвалий верх класичною вечірньою формою.

Такий "лук" доповнила коротка стрижка, укладена за допомогою гелю з ефектом "хвилі" у ретро-стилі 20-х років.

Теяна Тейлор (фото: Getty Images)

Джастін та Гейлі Бібери

Подружжя вийшло на червоний хідник в total black образах. Джастін обрав стриманий костюм від Balenciaga, а його дружина - сукню від Alaïa.

Гейлі зробила ставку на витонченість та мінімалізм: довга чорна сукня без бретелей зі щільним ліфом переходить у напівпрозору спідницю, що додає образу пікантності.

Образ доповнений масивним діамантовим кольє-чокером та лаконічними сережками, які підкреслюють відкриту лінію плечей. Волосся зібране у гладкий тугий пучок, що є фірмовим стилем моделі, та макіяж у теплих нюдових тонах.

Джастін Бібер та Гейлі Бібер (фото: Getty Images)

Сомбр

Американський співак Шейн Майкл Буз, більш відомий як Сомбр, з'явився на церемонії Греммі-2026 у піджаку та штанах прямого крою від Valentino, повністю розшитими сріблястими паєтками.

Найдраматичніший елемент в його образі - прозора мереживна сорочка бежевого кольору з високим коміром-стійкою та довгими мереживними манжетами, що визирають з-під рукавів піджака.

Сомбр (фото: Getty Images)

Еддісон Рей

Американська співачка, інфлюенсерка, танцівниця та актриса вибрала для події білу сукню Alaïa, яка фокусується на архітектурних формах.

Верх - лаконічний білий топ без рукавів з високою горловиною, що нагадує класичне балетне боді. Головний акцент образу - об'ємна біла спідниця, яка тримає форму "дзвоника". З одного боку спідниця має довгий каскадний шлейф, що додає динаміки образу під час руху.

Еддісон вирішила не перевантажувати образ, обмежившись лише лаконічними діамантовими сережками-краплями, а також укладкою з м'якими голлівудськими хвилями.

Еддісон Рей (фото: Getty Images)

Біллі Айліш

Біллі, яка отримала нагороду "Пісня року" за трек "Wildflower", з'явилася у складному чорно-білому вбранні.

Піджак вільного крою, поверх якого накинуто білу деконструйовану деталь, що нагадує розрізану сорочку. Під ним - класична біла сорочка з чорною краваткою.

Доповнила "лук" спідниця з безліччю чорних шкіряних ременів із масивними пряжками. Це додає образу агресивності та текстури, а також білі гольфи в рубчик, поєднані з чорними туфлями на підборах з ремінцями. Зірка майже відмовилася від макіяжу, виділивши лише очі за допомогою стрілок.

Біллі Айліш (фото: Getty Images)

Тайла

Південноафриканська співачка й авторка пісень Тайла виблискувала на червоному хіднику в розшитому кристалами платті від Dsquared2.

Це бежева сукня-комбінація зі сміливим глибоким декольте, прикрашеним золотими деталями та бісером. Головною особливістю став драматичний шлейф із пір'я, що додав образу об'єму та екзотичності. Образ завершували намисто із білого золота та діамантами, чокери, каблучки та витончений браслет на щиколотці.

Тайла (фото: Getty Images)